A koronavírus negatív gazdasági hatásai már elérték Magyarországot

Az elmúlt napokban többször felmerült, hogy a koronavírus terjedésének akár komoly gazdasági következményei is lehetnek. Úgy néz ki, hogy egy ilyen meglegyintette Magyarországot is.

A járvány terjedése kapcsán a szakértők egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy az idegenforgalmat és az ahhoz kapcsolódó iparágakban fognak a vírusos tüdőgyulladással járó fertőzések első gazdasági hatásai érvényesülni. Emiatt a tőzsdéken az ázsiai szállodaláncok, a Távol-Keleten is érdemleges fogalmat bonyolító légitársaságok és az ázsiai turistákból profitáló kaszinók részvényei is visszaestek a tőzsdéken. Emellett a délkelet-ázsiai kereskedelmi és légiforgalmi központ, Szingapúr illetékesei is megelőlegezték, hogy visszaeséssel járhat a koronavírus terjedése.

Úgy tűnik, hogy ezek a problémák immár Magyarországot is elérték, Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke ugyanis az M1-nek azt nyilatkozta, hogy több kínai csoport lemondta szállásfoglalását a járvány miatt. Flesch Tamás ugyanakkor hozzátette: nem csak kínaiak mondták le a szobákat; jó páran megijedhettek a vírustól a világban.

A KSH adatai alapján megnéztük, hogy a kínai turisták kiesése mekkora érvágás lenne. A számok alapján leszögezhetjük, hogy dinamikusan növekedett a távol-keleti országból érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák száma, ugyanakkor a teljes idegenforgalomban a súlyuk még nem túl jelentős. Novemberben például az összes Magyarországon eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta az egymilliót (1,088 millió), amelyből a kínai vendégek 32700 éjszakával részesedtek, ez 3 százalékos arányt tesz ki. Ha a tavalyi év első 11 hónapját nézzük, amelyről már ismerjük a statisztikákat, akkor a tavalyi összesen 14,6 millió külföldi vendégéjszaka áll szemben a kínaiak 429 ezer éjszakájával.

Úgy tűnik, hogy most legfeljebb otthon szelfieznek

Így tehát túlzás nélkül kijelenthető, hogyha az összes kínai turista otthon marad, és az idei évben nem érkeznek onnan látogatók, az sem fogja megrengetni a piacot. Sokkal nagyobb problémát jelenthet, hogyha az európai küldő országok esetében is visszaesés lesz. Persze ekkor sem mindegy, hogy csupán pszichológiai okai lesznek az utazások visszaesésének, vagy azért, mert a betegség a kontinensünkre is átterjed. Előbbi esetén eleve korlátozott lehet a hatás, ráadásul valószínűleg időben gyorsabb lenne a lefutása.

Ha Európában is - a mostani néhány elszigetelt eseten túl - felütné a fejét a betegség az eleve nagyobb visszaeséssel járna, és bizonyosan hosszabb ideig tartaná vissza az utazókat. Ha egy nagyon pesszimista szcenárió valósulna meg, és a kínai vendégek mellett Európából is jóval kevesebben jönnének, az már nemzetgazdasági szinten is komoly érvágást jelentene. A turizmus-vendéglátás ugyanis több, mint 10 százalékát a bruttó hazai terméknek (GDP), így egy 10-15 százalékos visszaesés a vendégforgalomban a 1-1,5 százalékponttal alacsonyabb gazdasági növekedési ütemnek felelne meg. A végleges adatok még nem ismertek, de tavaly 5 százalék körüli GDP növekedést produkált az ország, amelyet ha megismételni nem is tud, de előzetesen 3-4 százalék között szórnak az idei bővülésre vonatkozó prognózisok. Látható, hogy a magyar gazdaság impozáns számai miatt, még egy globális járvány sem taszítaná a turizmus révén recesszióba az országot. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy Kína a „világ legnagyobb gyára”, és hazánkba is nagyon sokféle késztermék és részegység érkezik tőlük. A járvány miatt viszont állítólag a termelés és a logisztika is akadozik, ami belátható időn belül éreztetni fogja a hatását. Ha pedig a Kínából érkező – illetve a járvány miatt meg nem érkező – termékek miatt magyar vállalatok működése is akadozni kezd, az további mínusz tizedszázalékokat jelenthet a magyar GDP-ben.