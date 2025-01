A Kövér Lászlót is reptető cég nyerte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítvány legújabb közbeszerzését

Vadonatúj, elektromos közlekedési eszközöket vásárol be a Református Egyház által működtetett Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítvány: platós tehergépjárművekkel, dobozos tehergépjárművekkel bővül flottájuk, de beszereznek töltőfejeket, kerékpárokat és robogókat is.A kiírásban szereplő kisbuszokról csak azért nem kötöttek szerződést, mert szabálytalanság merült fel.

Múltkor arról írtunk, hogy az alapítvány a saját cégének írt ki közbeszerzést:

Kapcsolódó cikk Önmagának írhatott ki közbeszerzéseket a Balog Zoltán nevével fémjelzett alapítvány Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közbeszerzéseit nem más, mint saját cége, az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft. nyerte meg.

Az elektromos járművekre kiírt közbeszerzést a Valton Master Car Kft. nyerte, a szerződés értéke 66,3 millió forint.

A Valton Master Car Kft.-ről azt lehet tudni – melynek székhelye azonos a Valton Sec Kft.-ével –, hogy egy Mészáros Lőrinc ügyvédi csapata által kezelt magántőkealaphoz került a Fidesz és az állam gigarendezvényeit biztosító Valton-Sec Zrt. meghatározó többsége, így a cég is. Az Átlátszó korábban arról is beszámolt, hogy a Valton Master Car Kft. honlapján is feltűnik az a repülőgép, amellyel Kövér László házelnököt fuvarozták. A gép ugyanis bérbe vehető, – rengeteg Mercedes és Audit és más luxusautók társaságában.

Az alapítvány most az elekromos járműveket részesítette előnyben

Fotó: Depositphotos

A Valton Master Car Kft.-nek nem lehet oka panaszra: 2019-ben 598 ezer forintos forgalmuk volt, 2023-ban pedig már 2,9 milliárd. Nyereségük lekövette a növekvő trendet, 2019-ben 22 millió forint, míg 2023-ban 390 millió forint volt a tiszta profitjuk.

A járművek, amelyek nemsokára üzembe állnak az Erzsébet-táborok zánkai, illetve fonyódligeti helyszínein:

2 darab platós, szürke vagy fehér, csak a gyári márkajelzésekkel ellátott elektromos teherautó – 24,8 millió forint

1 darab dobozos szürke vagy fehér elektromos tehergépjármű és 5 darab új, azonos gyártmányú és típusú fali gyorstöltő állomás – 14,3 millió forint

Nagy hatótávolságú, összecsukható 29 darab elektromos új kerékpár fehér, zöld, kék, fekete vagy sötétszürke színben: ebből 11 férf és 18 női változatban. Ezen kívül 2 darab elektromos rásegítéses kerékpárt is vesznek – 17,1 millió forint

9 darab új, azonos gyártmányú és típusú elektromos robogó (kismotor) – 9,9 millió forint

Az alapítvány 3 darab 14 személyes, kizárólag fehér és gyári márkajelzésű elektromos kisbuszra is kereste a beszállítót, melyből kettőt Zánkán, míg egyet a fonyódligeti táborban használnának, de szabálytalanság miatt itt nem hirdettek nyertest. A 32 millió forintos megbízást végül sem a Valton Master Car Kft., sem a REAL SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Kft. nem kapta meg. Az, hogy melyik cég nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, nem lehet tudni, mert a közbeszerzés eredménye még csak az európai uniós értesítőben szerepel, ahol nem lehet rákeresni a vitás ügy dokumentumaira.

A szűkszavú indoklás mindössze ennyi: olyan műszaki leírás, alkalmassági követelmény, értékelési szempont, kizárási kritérium vagy szerződésteljesítési feltétel alkalmazása történt, amely indokolatlan nemzeti, regionális vagy helyi preferenciákból fakadóan nem megkülönböztetésmentes.

Az alapítvány januárban egyébként IT-eszközökre, számítógépes tartozékokra, szerverekre, szoftverekre, drónra, filmfelvevő kamerára is kiírtak közbeszerzést.

Balog Zoltán a kegyelmi botrány után pár pozícióról lemondott, míg másokat megtartott. Az Erzsébet Alapítvány kuratóriumi tagsága az utóbbiba tartozik. De megtartotta a dunamelléki református püspöki pozícióját is, amelyet 2020 óta tölt be. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója pedig a Szeged-Csanádi Egyházmegye mellett éppen a Dunamelléki Református Egyházkerület 2021 óta, ahol Balog Zoltán a püspök.