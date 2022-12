A közösségi autómegosztáson is meglátszott az üzemanyagár-sapka eltörlése

Csütörtökön 23 százalékkal ugrott meg a GreenGo elektromosautó-bérléseinek száma – írja közleményében a közösségi autómegosztó cég. Mint fogalmaznak, az elmúlt évek töretlen fejlődése után a csütörtökön bebizonyosodott, hogy

nagyon is számolnak a benzinárral a fővárosi gépjármű-tulajdonosok.

Úgy vélik, már nem csak a környezettudatos és „trendi” fiatalok körében lesz népszerű a közösségi autózás, de minden olyan egyedülálló felnőtt vagy család számára is racionális választássá válik, ahol jelentősen megterheli a háztartások költségvetését a hirtelen megugró benzinár.

„Számításaink alapján nagyjából évi 9000 megtett kilométer alatt – sokak számára – szinte biztosan jobban megéri greengózni, mint saját autót fenntartani, és ez még inkább így lesz a jövőben a hatósági benzinár eltörlésével”

– nyilatkozta Ádám Boglárka a cég vezérigazgatója. Hozzátett, szerinte a jelenlegi helyzetben az emberek még tudatosabb döntéseket fognak hozni közlekedési szokásaikkal kapcsolatban.

23 százalékkal ugortt meg a bérlések száma a hatósági ár eltörlése után. Fotó: GreenGo

A vállalat szerint az elmúlt időszak történései nemcsak azt mutatták meg, hogy a magánfelhasználók körében nagyon népszerű a közösségi autózás, de azt is, hogy egyre több flottájától szabaduló (vagy annak használatát racionalizáló) vállalat is a közösségi közlekedés megoldása felé fordul. Ennek megfelelően tehát nem csak magánszemélyek, de olyan feszes és tervezett pénzügyi tervezéssel rendelkező cégek is nagy számban az elektromos autómegosztás mellett tették le a voksukat, amelyek nem akarják vagy nem tudják az elszállt költségeket beilleszteni a jövő éves tervezésükbe – írja közleményében a GreenGo.