A lakásvásárlást is gyökeresen megváltoztatja a koronavírus

Március végén már némileg élénkült az ingatlanpiaci kereslet a koronavírus okozta március közepi a mélyponthoz képest - derül ki az ingatlan.com csütörtöki elemzéséből.

A közlemény szerint március közepére - a veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kormány - az ingatlan.com oldalain mért látogatások száma 44, az érdeklődések száma pedig 59 százalékkal csökkent a február végi állapothoz képest. Úgy tűnik, a vevők azonban kezdenek alkalmazkodni az új felálláshoz, mert a hónap utolsó hetében a látogatások száma 11 százalékkal, az érdeklődések száma 13 százalékkal nőtt az előző hét naphoz viszonyítva. Ez akkor is jelentős a közlemén szerint, ha a számoknak nagyon mélyről kell visszakapaszkodniuk.

Újdonságok személyes találkozó helyett

Az ingatlan.com elemzése szerint a járvány miatti intézkedések, többek között az otthoni munka elterjedése miatt a személyes találkozókat az online kapcsolatok váltották fel. A szájt március végén bevezetett egy valós idejű chatszolgáltatást,

áprilistól pedig az ingatlanhirdetésekhez videót is feltölthetnek a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Az értékesítési folyamat végén esedékes szerződéskötésre is sor kerülhet online, mivel az adásvételben közreműködő ügyvédek egy kamera és számítógép segítségével is ellen tudják jegyezni a szerződéseket.