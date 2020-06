A magyar gazdaság gyorsan ledolgozza az ide visszaesést a Fitch szerint

A cég közölte: a Magyarországra érvényben tartott stabil kilátású "BBB" államadós-osztályzat tényezői között vannak az erőteljes szerkezeti jelzőszámok, és az is, hogy Magyarország makrogazdasági teljesítménye stabilabb és erősebb a térségi társgazdaságokénál. A besorolás figyelembe veszi ugyanakkor a magas államadósság-rátát, a szakpolitika pro-ciklikus jellegét és a kiszámíthatósági kockázatokat is.

A tágabb értelemben vett közép- és kelet-európai térség gazdaságait is komolyan megterheli az idén a koronavírus-járvány, a régióban azonban az év második felétől már fellendülés, jövőre lendületes növekedés várható - áll a Fitch Ratings pénteken Londonban ismertetett átfogó előrejelzésében.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!