A kormány lebeszéli a magyarokat a Ryanairről, részletek jöttek a kata átalakításáról - élőben a kormányinfó

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön posztolta ki közösségi oldalán, hogy a benzin- és az élelmiszerár-stop október 1-jéig marad, a kamatstop és a hitelmoratórium pedig december 31-éig.

Nem sokkal később meghirdették péntek délelőttre a kormányülések után szokásos kormányinfót, ezúttal is Mit, miért tesz a kormány? alcímmel. A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő által tartott sajtótájékoztatóról élőben beszámolunk - cikkünk folyamatosan frissül.

11:25

Mikor válik le Magyarország az orosz olajról?

Ha lesz olyan alternatív lehetőség, ami a magyar gazdaságnak és a családoknak nem jelent többletterhet, akkor azzal élni fogunk - mondta Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy mikor válhat le Magyarország az orosz kőolajról. Ez nem csak azt jelentheti, hogy az EU pénzt ad a leválásra, hanem azt is, hogy létrejön egy olyan alternatív szállítási útvonal, ahol hasonló összegért tudunk olajat vásárolni. 32 éve szeretnénk ezt elérni - tette hozzá a miniszter.

11:00

Gulyás Gergely szerint nem is baj, hogy gyengült a forint

A Bajnai-kormány idején látott 310 forint fölötti csúcshoz mérte az euró árfolyamát egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely, nem pedig az Orbány-kormány akkori hivatalba lépésekor jellemző 300 forint alatti szinthez. Erről a szintről szerinte a mostani 400 forintos szint 10 éven keresztül évi 1 százalékos gyengülést jelent, ami egy exportvezérelt gazdaságban szerinte nem is baj. Ebben a kormánynak Gulyás Gergely szerint nincs felelőssége, a mostani euróárfolyam a háborúnak köszönhető.

10:48

A NATO kérte, hogy Kelet-Magyarországra is jöhessenek a csapataik

A NATO kérésére a keleti határt Magyarország és a NATO közösen védi. Minden közös hadgyakorlatot támogatunk, a szövetség erejét mutatja, hogy együttműködnek a tagállamok a határvédelemben. Arról nem született döntés, hogy katonákat állomásoztatnának Magyarországon - kommentálta a minap a Magyar Közlönyben megjelent, lapunk által elsőként megírt jogszabályváltoztatást Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva:

10:40

Jön a rezsitámogatás a mikrovállalkozásoknak

Ma megjelenik az a kormányrendelet, ami a mikrovállalkozások rezsitámogatásáról szól - akik korábban egyetemleges szolgáltatásban részesülhettek, és fogyasztásuk évi 4606 kW (áram) 1489 köbméter (földgáz) alatt van, támogatásban részesülnek azután, hogy kikerültek a rezsicsökkentés hatálya alól.

10:26

Még nem tudni, milyen állami beruházásokat halasztanak el

Még nincs meg az elhalasztásra kerülő kormányzati nagyberuházások listája - Lázár János miniszter több ezer folyamatban lévő beruházást tekint át, ezután hozzák meg a döntéseket. Ennek megfelelően nincs döntés a MotoGP pálya megépítésének elkezdéséről sem. Folyamatban kévő beruházásokat ez a halasztás nem érint, így a Belgrád-Budapest vasútvonal építését sem - válaszolta egy másik kérdésre.

10:20

Miért kellett pont most milliókkal emelni Orbán Viktor fizetését?

Gulyás Gergely azért nyújtotta be az Orbán Viktor fizetését megduplázó javaslatot, mert nem tartotta helyesnek, hogy az államtitkároknak is magasabb a fizetése, mint a miniszterelnöknek. Hogy miért épp most, ilyen nehéz gazdasági helyzetben tartotta ezt fontosnak benyújtani Gulyás Gergely, arra azt mondta: az ilyen döntéseknek a parlamenti ciklusok elején van ideje.

10:15

Kevesen kísérlik meg áthárítani az extraprofitadót az eddigi vizsgálatok alapján. A benzinkutaknál nem lehet áthárítani, a bankszektorban pedig Gulyás Gergely szerint egészséges verseny van, így ott nem érdemes ezzel próbálkozni, mert elveszítené ügyfeleit, aki így tenne.

10:10

Január 1-jéig marad a kata, csak utána változik - megemelik a keretösszeget

A kata átalakításának elveiről azt mondta Gulyás Gergely: a cél az, hogy ami miatt bevezették a katát, annak feleljen meg az adónem - nem nagy cégek vezérigazgatói kaphatják jövedelmük egy részét is, hanem a kisvállalkozók használhatnák. Tervezik a kata-keret megemelését 12-ről 18 millió forintra a "hagyományos, kis egzisztenciák" esetében, mint például az újságírók, fodrászok, cipészek esetében. Akik visszaélésszerűen katáznak, azok esetében megszüntetnék a lehetőséget. Január 1-jétől fognak változtatni a rendszeren.

10:04

Biztosra nem ígérik, hogy októberig megmarad a benzinárstop

Mi az a piaci ár, ami mellett már nem tudja finanszírozni a benzinárstopot a kormány? Azt a háborúra tekintettel egészen biztosra nem tudja megígérni a kormány, hogy októberig fenn tudják tartani a mostani árat, de Gulyás Gergely szerint ez nem a piaci ár kérdése, hanem a hozzáférésé: amíg hozzáférünk [a nyersanyagokhoz], addig valamilyen formában a csökkentett ár is biztosítható.

Az önkormányzatokkal pedig tárgyalnak majd arról, hogy kapnak-e valamilyen kompenzációt azért, mert kikerültek az árstop hatálya alól. Mindenesetre ezt nem jókedvében lépte meg a kormány; ha egy önkormányzatnak milliárdos iparűzésiadó-bevétele van, ott kevésbé indokolt a kompenzáció, mint egy kis önkormányzat esetén. Lesz olyan önkormányzat is, ahol részbeni támogatást adnak a megnövekedett rezsiárakhoz.

09:59

Aki nagy autóval akar járni, az járjon nagy autóval

A kormány továbbra sem támogatja a dugódíjat - válaszolta egy kérdésre Gulyás Gergely. Budapest problémáit csak súlyosbítaná az a javaslat, hogy üljenek kevesebbet autóba az emberek, és inkább tömegközlekedjenek - mindenki éljen úgy, ahogy neki kényelmes, mondta Gulyás Gergely. Aki nagy autóval akar járni és megteheti, az tegyen így, aki tömegközlekedni akar, az pedig tömegközlekedjen.

09:54

Meglátjuk, lesz-e hazai forrás pedagógus- és orvosbér-emelésre

Gulyás Gergely szerint a visszatartott uniós pénzek között van béremelésre fordítandó forrás is - hogy a pedagógusok és egészségügyi dolgozók béremelésére van-e hazai forrás, "azt majd meglátjuk" - az egész világ azzal küzd, hogy a háborús helyzetben hogyan tudja az inflációt lenyomni, a gazdasági növekedést fenntartani, a költségvetést egyensúlyba hozni. Gulyás Gergely szerint ebben a versenyben jól állunk, de ez mindenhol a korábbinál szűkebb kereteket jelent.

09:45

Marad a benzinárstop, hiába reklamál Brüsszel

Akik a legközelebb vannak a háborús térséghez, ott általában magasabb az infláció – ezzel indokolta a kormány lépéseit Gulyás Gergely. A rezsicsökkentés megvédésével és az árstoppokkal elértük, hogy 6 százalékkal alacsonyabb az infláció, mint ezen intézkedések nélkül lenne – ezért hosszabbította meg az árstopokat és a kamatstopot a kormány.

A benzinárstop miatt felszólító levelet kapott a kormány a külföldi rendszámos autók megkülönbztetése miatt – emlékeztetett Gulyás Gergely. A kormány szerint több érv szól a piaci folyamatokba való beavatkozás mellett, mint ellen, ezért fenntartják az intézkedést. Szerintük a versenyt nem sérti, a fuvarozók piaci áron tankolhatnak egyébként is. Egy hasonló, korábbi olaszországi esetet is megemlített példaként, amit az Európai Bíróság szabályosnak ítélt.

Magyarország nem támogatja a gázembargót és a globális minimumadót sem

A jövő hét végén uniós csúcstalálkozó lesz, csak olyan szankciót támogat a kormány, ami nem fáj jobban nekünk, mint azoknak, akiket szankcionálni akarunk. Szerinte az uniós intézkedések nagyban hozzájárultak az inflációhoz, a gázszállítások embargója rendkívül negatív hatást gyakorolna az egész európai gazdaságra, így ezt továbbra sem támogatják.

Ma az európai pénzügyminiszterek ülésére (Ecofin) kötött mandátumnmal érkezik a pénzügyminiszter, Varga Mihály – a globális minimumadó a jelenlegi magyar szint kétszerese lenne, a pluszterheket nem vállaljuk, a magyar kormány nem támogatja az intézkedést – márpedig a bevezetéshez egyhangú döntésre lenne szükség. Az indokok között megemlítette: az Egyesült Államok nem vezetné be egyelőre a minimumadót, így Európa versenyhátrányba kerülne.

Ne a Ryanairrel utazzon, aki teheti!

A kormány vizsgálja az extraprofitadó áthárítását - mondta kérdésre válaszolva. A Ryanair ellen fogyasztóvédelmi vizsgálat indul, a nemzetközi gyakorlatukat is vizsgálják. A Ryanair vezetésének kommunikációját kocsmai stílusúnak nevezte, és azt javasolta, hogy ahol van versenytársa a cégnek, ott inkább az utasok a másik céget válasszák.