A mától érvényes, szigorított maszkviselési szabályokat promózta Müller Cecília

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatója az ismétlés jegyében telt. Persze mindig abban telik, de ezúttal újdonságnak még morzsája se jutott az akciócsoport mondanivalójába.

Elsőként Müller Cecília országos tisztifőorvos elismételte a reggel közzétett, napi korona-statisztikát: hogy az elmúlt 24 órában 876 új fertőzöttet azonosítottak az országban, így a járvány tavaszi felbukkanása óta már összesen 18 866 fertőzöttünk van, ebből pedig 13 779 az aktív eset. Három beteg meghalt, így tavasz óta most már összesen 686 áldozatot szedett nálunk a vírus. 4401 a gyógyultak száma, a betegek közül 463-man vannak kórházban, 35-en lélegeztetőgépen.

Müller rámutatott arra is, amivel valószínűleg mindenki tisztában van: hogy kb. egy hete minden nap az ezret közelíti a napi új fertőzöttek száma, most jellemzően a fiatalok mutatnak pozitivitást, a fertőzöttek kb. 25 százaléka közülük kerül ki. Tavasszal a 65+-osok aránya volt ilyen.

Az újdonságok, melyekről már eddig is tudtunk

Az országos tisztifőorvos ezután felidézte, hogy mától szigorúbb a maszkhasználati szabály, nem elég a kendő, sál, tényleges maszk kell az ember arcára, és az orrot, szájat is el kell ám fedni vele. Bővült a maszkköteles helyek listája, már a mozikban, színházakban, bevásárló központokban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadfási irodákban is fel kell venni. A lista tovább is bővülhet, az operatív törzs a kozmetikákban, fodrászatokban is ajánlja a maszkot - ezeken a helyeken azonban ez most még nem előírás.

10 napra csökkent a karanténidő, Müller szerint ez "tapasztalati következtetés", mert azt látták, hogy a lappangási idő 5-6 nap, így 10 nap alatt most már ki tud derülni, ki úszta meg a megfertőződést, és ki került bajba. Akik bizonyítottan fertőzött személyjel érintkeztek, azok nem szabadulhatnak a házi karanténból még negatív teszttel sem, mert náluk jóval nagyobb a kockázat.

Hatósági áras tesztek: szintén mától vannak ilyenek, 19500 forintba kerülnek.

Az operatív törzs mától közli az oktatási intézmények korona-adatait is. Mint Müller mondta, eddig 186 intézményben döntöttek a távoktatás visszahozásáról, ez 9 esetben a teljes iskolát érinti, a többiben csak egy-egy osztályt.

Kiss Róbert rendőr alezredes röpke szekciója következett. Kiss elmondta, hogy 6 év fölött mindenkinek kötelező a maszkviselés a tömegközlekedésen, intézményekben. Ha valakin nincs maszk, vagy rosszul viseli azt, a sofőr leszállíthatja, a tömegközlekedési járműről, az intézményvezető pedig felszólíthatja az intézményből való távozásra. Ha ezek nem hatékonyak, akkor a sofőrnek, intézményvezetőnek kötelessége a rendőri intézkedés kezdeményezése. És a rendőrök is ellenőrizhetik a maszkviselést, szúrópróbaszerűen.

Sajtós kérdések

Az újságírók kérdései következtek, ismét Mülleré lett a terep. A Hajdú-Bihari napló és az RTL Klub is azt szerette volna megtudni, hogy lesz-e megint bevásárlási idősáv, illetve utóbbiak azt is, hogy várható-e kijárási korlátozás. Müller: ezt akarjuk megelőzni, ezért kell betartnani a szabályokat. Intézkedési terv mindazonáltal van, élesítése a járványhelyzet alakulásának függvénye.

A Kelet-Magyarország azt szerette volna megtudni, hogy lesz-e szigorúbb fellépés a vírustagadók ellen.Erre Müller érdemben nem válaszolt, helyette megkérte a vírustagadókat, hogy másokat ne fertőzzenek meg a hülyeségekkel. Kiss hozzátette, hogy eddig 467 esetben indítottak rendőrségi eljárást koronavírus-témában, és ebből a rémhírterjesztés vádja 140 volt.

Somogyi hírlap: milyen szempont szerint jelölik ki a koronakórházakat, ha nő az esetszám? Müller: megvan a válogatott lista, ahol minden szükséges orvosi felszerelés megvan koronavírusos betegek kezelésére, és a területi megoszlást is figyelik. De nem mindenki kerül abba az intézménybe, amit megszokott, amihez területileg tartozna.

Az RTL azt is megkérdetze, hogy a hatósági tesztár után kérhet-e pluszpénzt egy magánkórház kiszállási vagy vizsgálati díj címszó alatt. A Népszava pedig azt kérdezte, miért nem ingyenesek a tesztek? Müller szerint az államilag elvégzett tesztek kis részéért kellett csak fizetni. A térítéses teszt azoké a külföldieké, akik nem akarnak karanténban maradni beutazás után, illetve azoké az embereké, akik úgy akarnak teszteltetni, hogy járványügyi szempontból nem indokolt (vagyis nem mutatnak tüneteket).

Az RTL azt is megkérdezte, van-e iránymutatás a háziorvosoknak, hogy ki az, akit mindnképp tesztelni kell? Mert tudnak olyan esetről, amikor az orvos enyhe torokkaparás esetén is teszteltetné a pácienst, mások viszont erős köhögésnél is csak C-vitamint írnak fel. Müller válasza: az operatív törzs minden egészségügyi intézménybe eljuttatta az eljárásrendjét, de minden orvos saját döntése és szabadsága, hogy teszteltet akkor is, ha az optörzs értelmezése szerint nem lenne kötelező.