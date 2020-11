A Moderna oltóanyagára is áldását adta az Európai BIzottság

Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a szerződés tovább bővíti az oltóanyagok portfólióját. A Modernát megelőzően az Európai Bizottság ugyanis már öt gyógyszergyártóval hasonló szerződéseket írt alá, mégpedig ezekkel a cégekkel: AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, BioNTech-Pfizer, valamint a CureVac vállalatokkal.

A Modernával is megköttetett a szerződés. Fotó: Depositphotos A Modernával is megköttetett a szerződés. Fotó: Depositphotos

Hozzátették: folyamatban van egy további szerződés megkötése is. A közlemény szerint az EU sokrétű oltóanyag-portfóliója biztosítani fogja, hogy Európa megfelelően felkészült legyen az oltásra, amint az oltóanyagok biztonságosnak és hatékonynak bizonyulnak.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) értékelni fogja az európai portfólióban szereplő összes vakcinát, és csak akkor engedélyezi használatukat, csak akkor lesznek forgalomba hozhatók, ha biztonságosnak és hatékonynak bizonyulnak. A gyártók ígéretes hatékonyságú oltóanyagai a következő hetekben megkaphatják az európai forgalmazásukhoz szükséges jóváhagyást - közölték.

Az EU június közepén fogadta el az úgynevezett európai oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt a gyártókkal.

A Moderna egy hete jelentette be, hogy az első eredmények szerint az új koronavírus elleni kísérleti védőoltása 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak a széles körű teszteléskor. Az eredményt a klinikai kísérletek harmadik, a forgalmazás előtti utolsó szakaszában érték el. A vakcina hatékonyságának tesztelését célzó kísérleteket több mint 30 ezer emberen végezték el az Egyesült Államokban, a résztvevők 42 százaléka veszélyeztett kategóriákba tartozott (65 év feletti volt, illetve valamilyen rizikófaktorral rendelkezett). Az eredmények alapján a Moderna bejelentette, hogy a következő hetekben kérni fogja az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatalnál (FDA) a gyártási engedélyt. Hasonló kérelmet nyújtanak be a világ más gyógyszer-engedélyeztetési hatóságaihoz is. A vállalat úgy számol, hogy a mRNA-1273 néven ismert oltóanyagból az év végére 20 millió adag elkészül, ezt az Egyesült Államokban értékesítik, és további egymilliárd adagot forgalmaznak világszerte 2021-ben.