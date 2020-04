A németek bizakodnak, mindenhonnan máshonnét újabb szörnyű adatok jöttek

Az új típusú koronavírus okozta a Covid-19 betegség eddig csaknem háromezer halottat követelt New York államban – mondta Andrew Cuomo, New York állam kormányzója pénteken. A csütörtök volt eddig a legszomorúbb nap, egyetlen nap alatt 562 ember halt bele a betegségbe. A diagnosztizált fertőzések száma több mint 102 ezer. Andrew Cuomo még több halálos áldozatra számít, részben a vírus rendkívül gyors terjedése miatt, részben pedig azért, mert nincs elegendő lélegeztetőgép és kórházi ágy. A kórházak ma már gyakorlatilag egyetlen nagy intenzív osztállyá alakultak.

További segítséget kért, s nemcsak a szövetségi kormánytól, hanem a többi amerikai tagállamtól is. A The Wall Street Journal szerint a Trump-kormányzat a járvány elleni küzdelemre létrehozott alapból várhatóan kifizeti majd közvetlenül a kórházaknak azoknak a koronavírusos betegeknek a kezelési költségeit, akiknek nincs egészségbiztosításuk. Más lapértesülések szerint a kormányzat arra készül, hogy előírja a maszkok viselését.

Merkel bizakodik

Angela Merkel német kancellár szerint reménykeltőek az új típusú koronavírussal fertőzöttek németországi számának alakulásáról szóló adatok. De a járvány lassítására bevezetett intézkedéseket még legalább április 19-ig nem lehet lazítani, és a húsvéti ünnepnapok alatt is be kell tartani a szabályokat - hangsúlyozta a kancellár péntek esti videóüzenetében.

Majdnem negyedmillió fertőzött

Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetem adatai szerint pénteken több mint 245 ezer regisztrált fertőzöttje és több mint hatezer halálos áldozata volt a Covid-19 vírus okozta betegségnek.

Nem csökkent a halottak száma az utóbbi napban sem Olaszországban, még mindig hétszáz felett van a naponta elhunytak száma. A járvány megjelenése óta 14 681 a számuk. A diagnosztizált fertőzöttek száma elenyésző mértékben csökkent az elmúlt napi 2477-hez képest 2339-re. Az elhunytak száma 766 volt, a megelőző 760-hoz képest. Szerdán 727, kedden 837 beteg halt meg. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a fertőzöttek száma elérte a 119 827-et. A márciusban bevezetett szigorú óvintézkedések akár május közepéig is eltarthatnak Olaszországban. Eddig több mint 619 ezer vírustesztet végeztek.

Lezárták a török városokat

A török hatóságok péntek éjféltől lezárják a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb várost és Zonguldak települést – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Isztambulban. Az új típusú koronavírus igazolt fertőzöttjeinek száma a friss adatok szerint átlépte a 20 ezret. Miként korábban a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek esetében, részleges kijárási tilalmat vezetnek be a 20 éven aluliak számára is. Szombattól kötelezővé teszik a maszk használatát minden forgalmasabb nyilvános helyen, beleértve az élelmiszerboltokat is.

A török egészségügyi miniszter szerint az előző 24 órában 2786-tal 20 921-re nőtt a vírus fertőzöttjeinek a száma, és 69-cel 425-re a halálos áldozatoké.

Mentőcsomag Romániában

A hiteltörlesztő magánszemélyek és vállalkozások megsegítését célzó törvényt fogadott el a román parlament pénteken az ellenzéki szociáldemokraták kezdeményezésére. A jogszabályt a kormányzó liberálisok várhatóan megtámadják az alkotmánybíróságon. A törvény lehetővé teszi, hogy a banki hitelekkel rendelkező jogi és magánszemélyek egyaránt legfeljebb az év végégig felfüggesszék hiteltörlesztő részleteik fizetését. Ez előnyösebb a hitelesek számára, mint a kormány által múlt héten elfogadott hasonló kormányrendelet. Romániában a múlt héten a kormány arról is döntött, hogy az állam átvállalja a kényszerszabadságra küldött dolgozók bruttó bérének 75 százalékát, de ez a juttatás nem haladhatja meg az országos átlagbér 75 százalékát.

Romániában péntekig csaknem 885 ezer munkaszerződést függesztettek fel, és több mint 180 ezret felbontottak a koronavírus-járvány leküzdésére bevezetett intézkedések által előidézett válságos piaci helyzet miatt.

Oroszország leállítja a maradék járatokat

Éjféltől Oroszország leállítja a nemzetközi légi járatokat és ezzel külföldön rekedt állampolgárainak repatriálását – közölték pénteken hírügynökségek. A Kommerszant című lap úgy tudja, hogy több mint 30 ezer orosz várja külföldön a hazatérés lehetőségét, az orosz külügyminisztérium szerdán 25 ezerben nevezte meg a számukat. Hat orosz légitársaság gépeinek kellett volna még hazahoznia az embereket, egyebek között Peruból, Németországból, Thaiföldről, Japánból és az Egyesült Államokból.

Oroszország március 27-én leállította a menetrend szerinti nemzetközi légi járatokat, és csak a külföldön rekedt orosz állampolgárok hazaszállítására indított repülőgépeket. Vlagyimir Putyin elnök a koronavírus-fertőzés terjedésének megállítása érdekében a hónap végéig tartó, fizetett kényszerszabadságot rendelt el az országban. Aláírta a receptre kiválható gyógyszerek online megrendelését legalizáló törvényt.

Kötelező nyomkövetés az orosz fertőzötteknek

Moszkvában egyébként pénteken elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténra kényszerítettek fényképét is beillesztik. Azokat az ambuláns pácienseket, akik elutasítják a helyváltoztatásukat követő okostelefonos alkalmazás használatát, meg fogják bírságolni.

A pénteken nyilvánosságra hozott hivatalos adatok szerint az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 601-gyel nőtt Oroszországban az elmúlt egy nap alatt, és elérte a 4149-et. Közülük 2923-at Moszkvában ápolnak. A Covid-19 betegségben elhunytak száma 34-re, a gyógyultak száma pedig 281-re nőtt.