A NER stadionokat is tesz Orbán Viktor karácsonyfája alá

Napokon belül átadják a népligeti Budapesti Multifunkciós Arénát a Market Építő Zrt. generálkivitelezésében. A közel 100 milliárd forintos beruházást a januárban kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságra időzítették, hamarosan a próbaüzem jön, immár élesben. Az 50 ezer négyzetméter alapterületű, 20 022 fős befogadóképességű létesítmény építése két évvel ezelőtt kezdődött.

A népligeti csarnoknál már megvolt a fénypróba is (fotó: MTI) A népligeti csarnoknál már megvolt a fénypróba is (fotó: MTI)

Szegeden - ugyancsak az esemény miatt - szintén elkészült a sportcsarnok (Pick Aréna), ott hamarosan BL-meccset játszik a helyi férfi kézilabdacsapat. Az eb-nek szintén helyet adó létesítményt a közbeszerzéseket rendre elnyerő West Hungária Bau (WHB) vezetésével építették. A közpénzekből megvalósuló beruházásoknál sikeresen szerepelő Hunép Zrt. is hozzá tette a magáét, ez a vállalat újíthatta fel a debreceni sportcsarnokot 2,5 milliárd forintért. Ott novemberben volt az átadás és akkortól Főnix Arénának nevezik a sportközpontot, a fenti összegből 600 millió forint TAO-pénz, ezt adta a kézilabdaszövetség.

Paár Attila milliárdos nagyvállalkozó cége (WHB) idén képletesen egy másik stadiont is letett a kormányfő karácsonyfája alá (a Pharos '95 Kft-vel közösen), mégpedig a nyolcezer fős kispesti Bozsik stadiont - nettó 12 miliárd forintért. Ugyanez a cég készül szalagátvágásra Sukorón is, ahol a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiát építheti mintegy nettó 44 milliárd forintért, ennek alapkőletétele késő ősszel volt.

Hálás volt a sok megbízásért a kormánynak Mészáros Lőrinc egyik nagy cége, a ZÁÉV Zrt is. Vezetői egyebek mellett a napokban vágták át a nemzeti színű szalagot Nagykanizsán a Kanizsa Arénánál. A Modern Városok Program keretében mintegy 15 milliárd forintból felépült, 12 ezer négyzetméteres sport- és rendezvénycsarnokban háromezer férőhelyet alakítottak ki. Az elképzelések szerint a sport mellett művészeti eseményeknek, illetve kiállításoknak, vásároknak, konferenciáknak adhat otthont, ilyenekre eddig nem volt megfelelő helyszín a városban.

Mészáros Lőrinc cége építhette a napokban átadott Kanizsa Arénát is (fotó: MTI) Mészáros Lőrinc cége építhette a napokban átadott Kanizsa Arénát is (fotó: MTI)

A felcsúti milliárdos cége (és a szintén masszív NER-tag Magyar Építő Zrt.) két másik nagyberuházás esetében is csupa jót jelenthet így közel a karácsonyhoz. Beemelték az utolsó hatalmas acélszerkezeti elemet a 204 milliárd forintért épülő Nemzeti Atlétikai Stadionnál, kőhajításra a Rákóczi híd pesti lábától. Hamarosan elkezdődhet az óriási létesítmény teljes befedése, átadás várhatóan jövő év legvégén lesz. A Testnevelési Egyetem új budai campusának bővítése is jól halad a BAH csomópontnál, ott már átadásközeli állapotban van az 1500 fős multifunkciós sportcsarnok.

Veszprémben megkezdődött a Városi Sportcsarnok felújítása és bővítése. Pár napja adták át a kapcsolódó új, 1500 négyzetméteres tornacsarnokot. Ott is a Modern Városok Program finanszírozásából építkezett, vagyis közpénzt kapott a kivitelező VEMÉVSZER Kft. és a MIN-TECH Kft. konzorciuma, a számlán 1,2 milliárd forint állt.

A ZÁÉV-Magyar Építő páros közben kettőzött erővel dolgozhat az új kőbányai multifunkciós csarnokon és uszodán, ennek a közbeszerzésén tavasszal lettek nyertesek. Összesen nettó 47 milliárd forintos projektről van szó, aminek a kivitelezése várhatóan csak a jövő évi választások után kezdődhet meg és 2023-ban adhatják át.

A Market egyébként máshol is munkához jutott. Néhány hete derült ki, hogy a székesfehérvári Alba Arénát is ők húzhatják fel, nettó 35 milliárd forintért. A megyeszékhelyen már régóta szükség volt a korszerűtlen és kicsinek bizonyult jégcsarnok helyett egy megfelelő sportingatlant kialakítani. A közbeszerzésen elnyert kivitelezés során egy 6000+2250 fő befogadására alkalmas csarnokot építenek és több infrastrukturális munka is vár rájuk.