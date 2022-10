A Nyugat nem hagyhatja válasz nélkül az orosz támadásokat - Szent-Iványi István egyértelmű eszkalációs lépésnek tartja a bombázásokat

Laptársunknak, a Privátbankárnak elemezte az Ukrajnában ma hajnaltól végrehajtott orosz csapások nyomán kialakult helyzetet Szent-Iványi István külpolitikai szakértő. Úgy véli, hogy a történtek egyértelműen azt jelzik, hogy Putyinnak a konfliktus további eszkalációja a célja, az azonban kérdés, hogy csak a kercsi híd elleni támadásra, illetve a frontokon történtekre adott válaszról van szó, vagy innentől ezek a támadások rendszeresek lesznek.

Amennyiben utóbbiról van szó, akkor ez Szergej Szurovikin tábornok az ukrajnai erők élére történt kinevezésével is összefüggésben lehet, Szurovikin ugyanis hasonló, a lakosság megtörését és megfélemlítését célzó taktikát alkalmazott korábban Szíriában és Csecsenföldön is.

Szent-Iványi szerint az ilyen, egyébként háborús bűncselekménynek minősülő, a civil lakosságot és a civil infrastruktúrát célzó támadásokkal az a célja az oroszoknak, hogy az ukrán lakosság helyezzen nyomást a kijevi vezetésre, hogy zárja le a háborút, akár ukrán területek feladása árán is - egyelőre azonban a szakértő szerint ennek pont az ellenkezője látszik, az ukrán közbeszédet a düh és a felháborodás uralja.

Ha az ilyen támadások mostantól rendszeresek lesznek, akkor azt a Nyugat sem hagyhatja válasz nélkül Szent-Iványi István szerint.

"Mindenképpen felgyorsulhat a korszerű fegyverrendszerek, elsősorban a légvédelmi rendszerek Ukrajnába szállítása, azok az ukránoknak történő átadása. Ukrajna régóta kér korszerű légvédelmi rendszereket, de alig kapott ilyeneket, és most látszik is, hogy egy ilyen tömeges támadást már nem tudott elhárítani az ukrán légvédelem. Ha ez most egy folyamat kezdete, akkor az a logikus válasz, hogy fel kell szerelni Ukrajnát az önvédelemhez szükséges eszközökkel.”