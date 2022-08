A nyugdíjas szervezetek a rezsiemelési rendelet átdolgozását követelik

Mindenekelőtt azt követelik, hogy a rezsiemelésre ne augusztus 1-vel, hanem legkorábban október 1-vel kerüljön sor. A kompenzációs eszközöket úgy kell meghatározni, hogy azok ne a fogyasztást, hanem rászorultsági alapon a fogyasztót támogassák. A kihirdetett kormányrendelet szerint ugyanis a kedvezmények alanyai a fogyasztási helyek és nem a háztartások, a családok - fogalmazott a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa a lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Az államnak sokba kerül, hogy kevesebb rezsiköltséget fizetünk. Illusztráció: depositphotos Az államnak sokba kerül, hogy kevesebb rezsiköltséget fizetünk. Illusztráció: depositphotos

Az elmúlt években a kormány fokozatosan meggyengítette a szociális ellátás rendszerét, a szociális háló gyakorlatilag már nem is létezik. Nem rezsicsökkentésről szóló kommunikációs trükkökre, hanem működőképes, a lakosság számára elviselhető energia ár- és szociális biztonságot adó támogatási rendszer kidolgozására van szükség - írták a dokumentumban.

A szervezet szerint Magyarországon vannak kiváló energetikai szakemberek, az ő bevonásukkal kell egy hosszú távon is alkalmazható árrendszert kialakítani. Ezzel együtt pedig szükséges létrehozni egy olyan szociális ellátási formát, amellyel biztosítható a lakhatáshoz való alapvető állampolgári jog. Az energiaárakat egy felelősen működő államban nem lehet egyik napról a másikra hétszeresére emelni, ez túllépi az elviselhetőség határát - hangoztatták.

Ha a kormány – miként állítja – tényleg az átlagfogyasztás szintjéig akar támogatást adni, akkor nem a fogyasztási helyek, hanem az egyes háztartások fogyasztásának átlagát kell alapul venni. Magyarországon jelenleg 4 millió háztartás van, míg 5,6 millió áramfogyasztási hely; utóbbiban nyaralók, valamint iroda, orvosi rendelő céljára használt lakások is szerepelnek, ahol az energiafogyasztás lényegesen kisebb a lakott lakásokénál.

Azaz a kormány nem a háztartások átlagos fogyasztását, hanem annak csak egy részét tekinti támogatási alapnak, ezért minden második háztartásban túl fogják lépni a kormány által átlagnak tekintett fogyasztásmennyiséget, azaz a háztartások felének augusztustól nő az energiára fordítandó kiadása, ezen belül a családok negyedének jelentősen - vélekedett a tanács.

Kapcsolódó cikk Januárban jön az újabb rezsi-feketeleves? - Klasszis podcast Erre is kereste a választ főszerkesztőnk, Csabai Károly a Klasszis podcastban Németh Dáviddal, a K&H vezető elemzőjével.

Ezért is alapvető kérdés, hogy a családokat kell támogatni, ahogy ezt rajtunk kívül az Európai Unió tagországaiban is teszik. Ennek egyik módja a család létszámának és jövedelmének alapul vétele. Ez lehetővé tenné, hogy ne csak a gázzal vagy villannyal fűtő családok kapjanak támogatást, ami azért is fontos, mert éppen az alacsony jövedelmű családok, így idős emberek közül százezrek fával vagy szénnel fűtenek; a szén ára 15,4 százalékkal, a tűzifáé 10,5 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Kapcsolódó cikk Kinyírhatja a szociális intézményeket a rezsiköltségek megugrása Egymillió ember gondozása lehetetlenülhet el.

"Elvárjuk a kormánytól, hogy szakemberek bevonásával készítsen az adott körülményeket figyelembe vevő, a társadalom egészére kiterjedő felelősségvállalást tükröző, realitáson alapuló javaslatot az energiaárak alakítására, hozzon intézkedéseket a lakások energetikai korszerűsítésének ösztönzésére és anyagi támogatására. Javasoljuk a kormánynak olyan konstrukció kidolgozását, amelyben a vissza nem térintendő támogatás mellett kedvezményes kamatozású hitel vehető igénybe, és annak törlesztésére az energiaköltség megtakarítás nyújthat fedezetet." - szögezték le a közleményben.