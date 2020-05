A spanyolok is megmentenék a nyári turistaszezont

Mától enyhül a karantén Madridban és Barcelonában is, országosan pedig kinyithatnak az első strandok. A spanyolok júliustól várják a külföldi turistákat.

Hírügynökségi jelentések szerint Spanyolországban mától kinyitnak az első strandok is. A külföldi turistákat júliustól fogadják majd a szállodák.

A korlátozásokat a tervek szerint fokozatosan oldják majd fel június végéig. Június 8-tól három hónapos szünet után folytatódhat a spanyol labdarúgó-bajnokság is.

Kikerül a karantén alól Kasztília és León is, és – Madriddal és Barcelonával együtt – belép a négyszakaszos „újraindítási program” első fázisába.

Az emberek ismét találkozhatnak egymással maximum tízfős csoportokban. Kinyitnak a bárok és az éttermek teraszai, valamint a parkok és a nagyobb múzeumok is, igaz, utóbbiak egyelőre csak korlátozott számú látogatót fogadhatnak, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

Spanyolország nagy része után ma a madridi és a barcelonai régióban is enyhülnek a koronavírus-járvány miatt még márciusban elrendelt szigorítások, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!