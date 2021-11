A titkos favorit: Merkely Béla is Janssent kapott két Szputnyik után

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora - aki nyáron még azt nyilatkozta, hogy nem lesz negyedik hullám - is Janssent kapott harmadik oltásként a két Szputnyik után. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter után ő a második közszereplő, akiről kiderül: az orvosi protokollt semmibe véve az egyadagos Janssent kapta, amivel a Szputnyikkal oltottaknak ismét megnyíltak a határok. A közel 1 millió Szputnyikos állampolgár is minden bizonnyal ezt választja, ha tudomásukra jut ez a lehetőség. Ugyanakkor Jakab Ferenc virológus legfrissebb minivideójában is arra hívja fel a figyelmet, hogy harmadik oltásként csak egy dolgot nem lehet: vektorvakcinára vektorvakcinát kérni és kapni.

Újhelyi István országgyűlési képviselő szúrta egyébként ki a turpisságot, melyet a Facebook-oldalán így kommentál:

"Nehéz ingerültség nélkül kommentálni az olyan híreket, amikor kormányzati szereplőkről kiderül: semmibe veszik a saját maguk által hozott/javasolt szabályokat és hülyének nézik azokat a magyarokat, akik betartják azokat."

Mint írja, nemrég Gulyás Gergely miniszter vallotta be, hogy két Szputnyik oltás után az egydózisos Janssent kapta harmadik vakcinaként. Mindez azért volt hír, mert a kormány által közzétett iránymutatás - és számos szakember - szerint ez nem ajánlott, sőt, a legtöbb oltóponton meg is tagadják az erre irányuló kérést. Pedig sokan szerettek volna az elmúlt időszakban a két orosz után egy Janssent kapni, mivel az egydózisos európai vakcina megfelel az uniós elvárásoknak is és ezzel a kombinációval már mentesülnek az érintettek a keleti oltóanyagok miatt meglévő utazási és egyéb korlátozások alól. Aki azonban betartotta a szabályokat és két oroszra például egy Pfizer vakcinát kapott harmadikként (hiszen nem kaphatott mást), továbbra is kénytelen súlyos korlátozásoknak megfelelni: például többnapos karanténba vonulni, ha Németországba akar belépni.

Ehhez képest ma reggel az RTL Klub kávé melletti műsorában maga Merkely Béla professzor szólta el magát és beismerte: két Szputnyik után ő is az egydózisos Janssent kapta harmadik oltásként. Nem indokolta, hogy miért, de nem járhatunk messze a valóságtól, ha azt gondoljuk: kifejezetten az utazási korlátozások kikerülése miatt kérte ezt a típust. Mindez azonban azért botrányos, mert épp maga Merkely Béla beszélt még júliusban az állami rádióban arról, hogy Szputnyikosok nem kaphatnak vektorvakcinát, vagyis például Janssent. A kormány hivatalos koronavírus-honlapján pedig a mai napig elérhető az a javaslatsor, amely az orosz oltás esetében nem javasolja ezt a típusú oltóanyagot.

Korábban mi is többször foglalkoztunk lapunkban, Gulyás Gergely Janssen-oltásával kapcsolatban Falus András immunológus így fogalmazott: