A TV2 volt tulajdonosával erősített Gattyán György pártja

Yvonne Dederick a Megoldás Mozgalom (MM) hivatalos megjelenése óta szimpatizál a párttal, amelynek alapítóját, Gattyán György üzletembert több mint egy évtizede ismeri - olvasható az MM lapunkhoz eljuttatott közleményében. Az elmúlt fél évben részt vett a mozgalom rendezvényein, lakossági fórumain. A közös munka eredménye, hogy az üzletasszony csatlakozott a Megoldás Mozgalomhoz, és a hozzá leginkább közel álló területet vezeti a jövőben. Yvonne Dederick a Megoldás Mozgalom Női Munkabizottságának elnöke lett. Feladatai közé tartozik majd olyan programok, kampányok kidolgozása és elindítása, amelyek érezhetően javítanak a nők megítélésén, elismerésén, legyen szó az a családban betöltött szerepükről, a munka világában való helytállásukról, vagy éppen a belpolitikában való hangsúlyosabb jelenlétükről.

„Azt gondolom, minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a Megoldás Mozgalom politikusaként harsányabban felhívjam a figyelmet olyan nőket érintő problémákra, amelyek kihatnak a mindennapjainkra! Egyértelmű válaszokat kell adni a belpolitikai kérdésekre is. A nőket érintő korábbi ÁSZ jelentésre, az abortusztörvény-módosítására, de arra is, hogy miként fordulhat elő 2022-ben, hogy Magyarország mind a női képviselők, mind a női kormánytagok tekintetében az utolsó az uniós országok között! Miközben Ukrajnában fegyvert fognak a nők, addig itthon bizonygatni kell a nők egyenjogúságát!” - mondta Dederick.

Aki évek óta küzd a nők jogaiért. Alapítója az Egyenlő Alapítványnak, amely egyebek mellett a nők munkahelyi esélyegyenlőségért küzd. Az Egyenlítő Alapítvány azt szeretné, hogy még több női vezető legyen a magyar gazdasági, kulturális, akadémia, tudományos és politikai életben, hiszen ez a gazdaság és társadalom fejlődését is támogatja.

Üzletasszonyból politikus: Yvonne Dederick. Fotó: Facebook

Korábban cégvezetőként is a vállalati stratégiában szervesen illő programokat alakított ki olyan társadalmi ügyek mentén, mint a „Zöld iroda” és a „Családbarát munkahely”, amiért 2014-ben a CSR Best Practice díjat nyerte el. A Pályakezdő Milliárdosok című könyvében a fiatalokat szerette volna támogatni a szakmai fejlődésük érdekében. Ezt követően több mentor programot is indított.

Yvonne Dederick nemzetközi gazdasági és számviteli szakember, média felsővezető, startup cégek befektetője és támogatója. Jelenleg a világ egyik vezető tanácsadó cégének, a 45 országban jelenlévő Boyden Executive Search partnere, ahol felsővezetők keresésével, vállalati szervezetfejlesztéssel foglalkozik.

Korábban a Grandioso International Talent Management tulajdonosaként ügyvezető igazgatójaként talentek és influencerek tehetséggondozásával, menedzselésével, PR kommunikációjával foglalkozott. Ezen kívül digitális edukáció területen működő, fejlesztő cégekben, társkereső alkalmazásban befektető és kuratóriumi tag volt. Ezt megelőzően a TV2 Média Csoport Kft. társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt. Korábban az Arthur Andersennél tanácsadóként, az RJ Reynolds dohánygyár gazdasági igazgatójaként, majd a PepsiCo üzletfejlesztési és stratégiai igazgatójaként dolgozott. Széleskörű üzletfejlesztési, stratégiai és változásmenedzsment tapasztalata mellett, közel 20 éve dolgozik a média szektorban: a TV2 előtt az HBO Közép- és Kelet- Európai üzletfejlesztési igazgatója volt és a Sláger Rádió anyavállalatánál, az Emmis International-nél felelt gazdasági igazgatóként egész Európáért, valamint volt a rádió felügyelőbizottsági tagja is.

Tanulmányait az Egyesült Állomokban végezte, illetve a London Business School felsővezetői programjában.