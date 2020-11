Aggasztó számot mondott be Orbán Viktor a reggeli interjújában

A miniszterelnök elmondása szerint az operatív törzs ma már elkezdett foglalkozni a karácsony és az ünnepek kérdéskörével is. Először Orbán nyomatékosította korábbi kijelentését, miszerint külföldön senki ne foglaljon le síutat magának. Vagyis megteheti, mert senkit nem lehet bezárni sem az otthonába, sem az országába, de számolni kell azzal, hogy a hazatérés után szigorúan ellenőrzött karantén vár rájuk.

Az oltási tervvel kapcsolatban elmondta: jövő héten elindítják az előjegyzést a vakcinával összefüggésben. Azok, akik majd szeretnék beoltatni magukat, interneten és levélben is jelezhetik az igényüket.

Orbán hozzátette: lassan elérjük a 10 ezer kórházban kezelt létszámot is. De másfélszer ennyi tartalék van a rendszerben, és az egészségügy állni fogja a sarat.

Orbán Viktor a kórházakban azonban nem lát biztató jeleket. A kijárási tilalomhoz kapcsolódó intézkedések két hete léptek életbe, ki kell tartani, és végig kell csinálni a második felét is. Ezért mindenkit kitartásra kér, szerinte ha fegyelmezettek vagyunk, akkor sikerülni fog a második hullámban is nyerni. Bár nehéz a helyzet, a kormányfő saját bevallása szerint mégis optimista, de nem azért, mert a napi adatokban változást látna. Ráadásul egyre többen vannak kórházban.

