Aki legszívesebben Brad Pittet is kiütötte volna – ismét ringbe lép Mike Tyson

„Nem csoda, hogy ilyen elcseszett alak vagyok” – vallott magáról Mike Tyson a 2013-ban róla készült Undisputed Truth (magyarul: Vitathatatlan igazság) című filmben. Utalva ezzel arra, hogy már az élete sem hétköznapi módon kezdődött. „Még mindig nem tudom, ki az igazi apám, Curly Lee Kirkpatrick volt a strici, Percel Tyson meg egy egyszerű jamaicai taxisofőr” – ismerte el a tőle megszokott stílusban a bokszfenomén.

Mike Tyson a boksztörténelem alighanem legnagyobb fenegyereke. Fotó: depositphotos Mike Tyson a boksztörténelem alighanem legnagyobb fenegyereke. Fotó: depositphotos

Csoda, hogy a Brooklynban 1966. június 30-án napvilágot látott Tyson már kisgyermekkorában sem az egyenes utat választotta? – nem volt körülötte senki, aki azt megmutatta volna neki. Zsebtolvajként tevékenykedett, 10 évesen már 100 „dolcsit” keresett egy fosztogatáson. Rendszeresen le is bukott. „Amikor nem voltam rács mögött, ami nem esett túl gyakran, a lopásnál jobban csak a galambokat szerettem” – vázolta akkori életmódját.

A notórius harapó

Az utcai és a börtönéletnek köszönhetően Tyson már kamaszkorában sokat verekedett. Hamar felfigyeltek rá, milyen jól bunyózik. Az ökölharcok során a taktikai elemek közé már akkor becsúszott néhány harapás is, amely évekkel később, mondhatni, a védjegyévé vált, midőn 1997 júniusában Evander Holyfield füléből kiharapott egy darabot – másfél éves eltiltás lett a büntetése.

Abban, hogy erre egyáltalán alkalma adódott, jelentős szerepe volt annak, hogy 12 évesen találkozott minden idők egyik, ha nem a legnagyobb (nekünk, magyaroknak persze Papp Laci az) bokszolójával, Muhammad Alival, aki ellátogatott a Tysont is őrzött spoffordi javítóintézetbe. E vizit hatására határozta el ugyanis, hogy ökölvívó lesz.

A KO-király

Amatőrként is villoghatott volna Tyson, de 18 évesen nem jutott ki az olimpiára, pedig az történetesen a hazájában, Los Angelesben volt. Alig háromnegyed évvel később, 1985 márciusában már le is játszotta az első profimeccsét, amit egy bizonyos Hector Mercedes bánt, Tyson ugyanis már az első menetben kiütötte. Ezt még 14 győzelem követte, mindegyiket KO-val (ez az angol knock out angol kifejezés rövidítése) abszolválta.

További 13 siker után 1986 novemberében jutott el a nehézsúlyú profi világbajnoki címig. Azt a Trevor Berbicket kiütve a második menetben, aki a nagy Muhammad Ali utolsó legyőzője. Ezzel az időközben Iron Mike becenevet kapott bokszoló történelmet írt, hiszen ilyen fiatalon – egészen pontosan 20 évesen és 4 hónaposan – sem azelőtt, sem azóta nem lett senki nehézsúlyú világbajnok.

A sikerekkel természetesen temérdek pénz is járt – köszönhetően annak, hogy jelentős nézettsége miatt a boksz az egyik leginkább szponzorált sportág a világon. Csak érzékeltetésül: az egyik, 91 másodpercig tartó meccséért 20 millió dollárt tett zsebre Tyson – ez már a nyolcvanas-kilencvenes években is szép summának számított.

Az addigi Pazar, 37-0-ás győzelmi sorozata 1990-ben szakadt meg, egy bizonyos James Buster Douglas keze által – Iron Mike stílszerűen, KO-val veszített!

A kudarc egyértelműen visszavezethető volt arra, hogy Tysonnal „elszaladt a ló”, egyre több botrányba keveredett, szórta a pénzt, ivott és drogozott, súlyos magánéleti problémái adódtak. Mélypontján, 1992-ben nemi erőszak vádjával elítélték és 6 év börtönt kapott, pedig mindvégig ártatlannak érezte és vallotta magát. Jó magaviseletért 1995 tavaszán szabadult.

Számtalan, extravagáns története közül kettőt emelnénk ki.

A tigristartó Míg mások kutyát, macskát tartanak otthon háziállatként, addig Tyson nem is lenne az, aki, ha nem tért volna el ebben is az átlagtól. Három tigrise – Kenya, Storm (magyarul: Vihar) és Boris – is volt, akikkel együtt is aludt. Egyiküket a Másnaposok-trilógia első részében is láthattuk, ahol a főszereplők elrabolták az állatot Iron Mike-tól, akinek követelésére azonban vissza kellett szolgáltatniuk az állatot. A Brad Pitt-affér Bár akkori feleségével, Robin Givens-szel válófélben volt, azért időnként ellátogatott hozzá. Az egyik ilyen alkalommal a leendő ex éppen egy, természetesen Tysontól kapott Bentley-vel érkezett meg a háza (ugyancsak Iron Mike-adomány) elé a fiatal, jóképű, akkor még teljesen ismeretlen Brad Pittel. Tyson először azt hitte – ahogy a már említett önéletrajzi filmjében fogalmazott – a „szürkés-fehéres alakról”, hogy az Robin egyik barátnője az egyik tévés szappanoperából (Head of the Class). Csak közelebb érve látta, hogy egy férfiről van szó. Brad Pittről teljesen el volt ájulva Tysontól, egyúttal azonban meg is ijedt. Azt kiabálta, „Ne üsd meg az arcom, csak azt ne!” – tagadva, hogy történt valami a pár között. Pitt szavai végül meghallgatásra találtak, sértetlenül távozhatott.

Tyson 2005-ben vonult vissza – mint azóta kiderült, nem végleg. Mérlege: 56 mérkőzésből 50 győzelem és 6 vereség. Tizenöt évvel később, idén tavasszal jelentette be, hogy visszatér a ringbe. Már akkor jelezte, hogy nem hivatalos, hanem bemutató mérkőzésről lesz szó, melynek bevétele jótékonysági célokat szolgál. Bár a bokszrajongók egy Holyfield elleni összecsapást valószínűleg szívesebben láttak volna, amire a Tyson által megharapott ökölvívóikon nyitottnak is mutatkozott, végül a több súlycsoportban is világbajnok, 51 éves Roy Jones Jr.-ra esett a választás. Akinek a mérlege szintén megsüvegelendő: 75 meccsből 66 győzelem és csak 9 vereség. Ráadásul Tyson vasárnap hajnali ellenfele még két és fél évvel ezelőtt, 2018 februárjában is vívott hivatalos meccset.

A nyolc, egyenként kétperces menetet 50 dollárért (mai árfolyamon mintegy 15 ezer forintért) nézheti meg, akinek nincs előfizetése a hazai sporttévére. Az ugyanis természetesen adja a meccset, Tysonék küzdelmére hajnali 4 körül kerül sor.