Államcsőd-hullám kísérheti a koronavírust

Egy másik globális piacvezető hitelminősítő, a Moody's Investors Service legutóbbi tanulmánya szerint az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásai miatt rekordra emelkedett azoknak a vállalatoknak a száma is, amelyek elveszíthetik befektetési ajánlású adósosztályzatukat.

A cég közölte azt is, hogy öt államadósra tart érvényben "CCC" vagy ennél alacsonyabb szuverén kockázati besorolást.

