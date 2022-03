Állítólag 'bejutott' az Anonymus az orosz tévécsatornákba

Az Anonymus hakkercsoport, - amely már február 25-én bejelentkezett, hogy kiberháborút indít Oroszország ellen -, azt állítja, hogy feltörte az orosz tévéadókat, de a hír egyelőre nincs megerősítve.

Egy külön bejegyzésben a csoport azt mondta, hogy részt vesz "a valaha látott legnagyobb Anonymus műveletben", hozzátéve, hogy aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes kormányok fenyegetésnek tekintik ezt, és hamis zászlós műveleteket hajtanak végre a hiteltelenítés érdekében.

"Emlékezzenek ránk, amikor különböző hatalmak ránk irányatják a figyelmüket, mert ez valóban meg fog történni. Jobbá változtatjuk a világot, mindig is ez volt a célunk" - mondja az Anonymus.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU