Amikor a nagy kerek nullának is örülni kell Magyarországon

Teljes fordulatot mutatott be októberben a magyar kiskereskedelem. A pocsék szeptemberi mutatvány után növekedést hozott az év tizedik hónapja.

A forgalom volumene, amely lényegében a mennyiségi eladásokat takarja, a naptárhatással tisztított adatok szerint 3,6 százalékkal nőtt éves szinten, havi összevetésben pedig 1,2 százalékos volt a többlet. Szeptemberben ugyanakkor az éves bővülés 2 százalék alatt maradt, míg az egy hónappal korábbihoz képes több mint 1 százalékos volt a visszaesés.

Az októberi adatok tehát bővülést mutatnak. Ám egyrészt a dinamika nagyon visszafogott a reálbérek jelentős emelkedésének fényében. Másrészt a tartós fogyasztási cikkeket magában foglaló nem élelmiszereknél harmatos a növekedés. Ez abból látszik, hogy az októberi 3,6 százalékos ütemhez az élelmiszer-forgalom tett hozzá 2,4 százalékpontot, a nem élelmiszerek pedig 1,2 százalékpontot. Míg az üzemanyagok egyik oldalt sem támogatták.

Tehát az októberi adatok legalább pluszosak, a hosszabb távú adatok azonban még mindig rosszul festenek. Annyi a jó hír, hogy a 2021-es havi átlagot már elérte a forgalom volumene. Egészen pontosan októberben ugyanannyi volt, mint akkor. Ez pedig a nullás szintet jelenti. Az idén csak márciusban és augusztusban volt a 2021-es átlag felett a forgalom alakulását mutató index, a többi hónap mínuszos volt. Tartósan a pozitív tartományban 2022 novemberében és az azt megelőző hónapokban volt a kiskereskedelem.

Arról van szó tehát, hogy a három évvel ezelőtti mennyiséget vásárolják meg a magyar vevők. Miközben persze többet költenek ezekre. Idén októberben például közel 1684 milliárd forintot tett ki a forintban mért forgalom. Ehhez képest 1277 milliárd forint volt ugyanez 2021 azonos hónapjában. Másként fogalmazva: ugyanakkkora megvett mennyiséget több mint 400 milliárd forinttal nagyobb kiadással lehetett beszerezni. Ünnepelni azért is korai, mert a három évvel ezelőtti szintre vetített októberi nullás eredmény mellett az idei év első tizenegy hónapjában a forgalom volumene még 0,6 százalékkal elmaradt a 2021-es szinttől.

„Szeptemberben az árvíz miatt bekövetkezett visszaesés korrigálódott októberben. Mindent egybevetve a kilábalás fokozatosan folytatódhat: elsősorban a közel két számjegyű, pozitív reálbérváltozás eredményeként. A folyamatot lassítja a külföldi webáruházak egyre népszerűbbé válása, valamint a hazai üzletek számának évek óta tartó csökkenése. A kiskereskedelmi forgalom ütemes felívelését általánosan a szolgáltatások előtérbe kerülése is fékezi. Összességében a háztartások fogyasztása – amely a 2023-as gyenge gazdasági teljesítmény fő okozója volt – idén érdemben hozzájárulhat a konjunktúrához és előretekintve is stabil eleme lehet a növekedésnek. Ez a költségvetés bevételi oldala szempontjából is előremutató tényező” – értékelte az adatokat Nagy János, az Erste szakértője.