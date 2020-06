Angliában csak a jövő héttől lesz kötelező a maszk a tömegközlekedésben

A csütörtöki sajtótájékoztatón a közlekedési miniszter bejelentette: az eddigi eredmények védelme és a koronavírus visszatérésének megakadályozása érdekében jövő hétfőtől Angliában kötelező lesz maszk vagy az arc eltakarására alkalmas egyéb eszköz viselése a tömegközlekedési eszközökön. Shapps szerint nem sebészeti minőségű maszkokról van szó - ezeket a kormány kórházi használatra kívánja fenntartani -, hanem olyanokról, amelyeket mindenki akár otthon is könnyen elkészíthet.

Grant Shapps elmondta, hogy a csütörtök délelőtt végződött egy napban 220 057 koronavírustesztet végeztek Nagy-Britanniában; ez napi rekord. Április első felében még 18-20 ezer napi szűrésre volt kapacitás. A csütörtök esti Downing Street-i tájékoztatón elhangzott, hogy meghaladta az ötmilliót az eddig elvégzett koronavírus-szűrések száma, és a leletek közül 281 661 volt pozitív. A friss adatok szerint jelenleg 604 beteg szorul lélegeztetőgépes kezelésre, és ez is a legalacsonyabb szám a nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodása óta.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Hétvégenként volt már ennél alacsonyabb napi koronavírus-halálozási adat, szakértők szerint azonban a hétvégi adatközlések rendszerint nem teljes körűek, és a szombat-vasárnapi összesítésekből kimaradó számok a következő hét elejének adataiban jelennek meg. A közlekedési miniszter elmondta azt is, hogy április közepén még 940 felett járt a napi halálesetek átlagos száma. Hozzátette: a csütörtök délelőtt zárult 24 órában 1805 új koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálattal. A nagy-britanniai Covid-19 járvány csúcspontján mértek hatezer feletti napi esetszám-növekedéseket is.

Eddigi mélypontjára csökkent a koronavírus-járvány okozta halálozások napi száma Nagy-Britanniában. Grant Shapps közlekedési miniszter, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta csütörtök este a Downing Streeten, elmondta azt is, hogy a jövő héttől Angliában kötelező lesz maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!