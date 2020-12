Aranyvasárnap kerüljük a zsúfolt helyeket - kéri az operatív törzs

Gál Kristóf közölte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már összesen 14 118 rendőri intézkedés történt a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt. A csütörtöki intézkedések közül 224 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt. Közülük 53 esetben figyelmeztetéssel éltek, 77 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 94 embert pedig feljelentettek a rendőrök - mondta az ORFK szóvivője.

Emellett tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken hat, míg üzletekben és bevásárlóközpontokban nyolc emberrel szemben léptek fel a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön - tette hozzá.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 620 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 165 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 455 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

A kijárási tilalmat az elmúlt napon 286-an szegték meg, 9-en pedig a nyilvános helyen történő csoportosulás tilalmát nem tartották be. A kijárási korlátozást november 4-étől vezették be, amelyet a kijárási tilalom november 11-étől váltott fel. November 4. óta a rendőröknek 14 036 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.

Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők közül 67-et helyszíni bírsággal sújtottak. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 7799 rendőri intézkedésre volt szükség.

Az elmúlt napon 17 920 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Csütörtökön 5795 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 45 075-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4375-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.

Gál Kristóf a tájékoztató végén azt kérte, a karácsony előtti utolsó hétvégén ha tehetik, kerüljék el az emberek a zsúfolt helyeket, tartsák be a védelmi intézkedéseket, viseljenek maszkot és a kijárási tilalom szabályait is tartsák be.