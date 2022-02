Az EMMI kicsit korrigált a pedagógusok felé: pontosító beadványt nyújtott be

Ugyanis a Fővárosi Ítélőtáblához az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hiánypótlást nyújtott be a múlt héten beadott fellebbezési kérelmük pontosítására - derüt ki a Népszava által megismert újabb bírósági iratokból.

A szaktárca az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék január 28-ai döntését fellebbezte meg, amely jogszerűnek mondta ki a múlt hét hétfőn megtartott kétórás figyelmeztető sztrájkot, amelyben mintegy 26 ezer pedagógus és oktatási dolgozó vett részt.

Sztrájkoló tanárok Tatabányán január 31-én. Fotó: PDSZ, Facebook Sztrájkoló tanárok Tatabányán január 31-én. Fotó: PDSZ, Facebook

A másodfokú eljárásban az EMMI továbbra is azt kéri, az Ítélőtábla mondja ki, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által szervezett munkabeszüntetés jogellenes volt. Fellebbezésükben ezt azzal is igyekeztek alátámasztani, hogy a sztrájknak “pártpolitikai céljai” voltak. Indoklásuk szerint egy, a kormánymédiában megjelent szakszervezeti levélben a PSZ és a PDSZ sztrájkbizottsága először kék szalag viselését ajánlotta a sztrájkolóknak, ami az EMMI szerint “nem kétségesen egy politikai párt szimbóluma”.

Az ellenzéki összefogásra és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltre gondolhattak, aki szintén kék szalagot visel. Az EMMI egy egész oldalon keresztül magyarázta, miért kellene a sztrájkot a bíróságnak is “politikai akcióként” értelmeznie. Azt egy mondat erejéig sem tartották fontosnak megemlíteni, hogy a kék szalag egyébként évtizedek óta a szolidaritás jelképe szakszervezeti körökben. Pontosító beadványukban végül visszavonták a politikai vádaskodást: a bíróságot arra kérik, hogy a pártpolitikai tevékenység támogatásával kapcsolatos hivatkozásokat „figyelmen kívül hagyni” szíveskedjen.

A lap szerint nem ez az első eset, hogy az EMMI visszavonulót fújt a sztrájkkal kapcsolatos eljárásban.

Elsőfokon ugyanis még a szakszervezetek bérkövetelését is jogellenesnek tartották, legalábbis ennek megállapítását kérték a bíróságtól. Másodfokú beadványukban ezt már nem kérték. A pedagógusok bérrendezési igényeit egyébként Orbán Viktor miniszterelnök is jogosnak nevezte. A minisztérium eddig azt is határozottan állította, addig nem tűzik napirendre a további sztrájkbizottsági tárgyalásokat, amíg a bírósági eljárás le nem zárul. E tekintetben is meggondolták magukat: már most pénteken tárgyalóasztalhoz ülnek a szakszervezetekkel, akik március 16-ára határozatlan idejű sztrájkot hirdettek, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal.