Az EU működését is átalakítja a koronavírus-járvány

Twitteres üzenetben adta hírül a napokban Michel Barnier, az EU Brexit-főtárgyalója, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje. Bár az Európai Bizottság belső hírláncain az is terjedt, hogy a testület második embere, a holland Frans Timmermans is karanténba került, a snájdig 69 éves francia mostanáig a legmagasabb rangú európai tisztségviselő, aki a COVI-19 fertőzésben megbetegedett.

A főtárgyalónak nem kell tartania attól, hogy lemarad valamiről, miután a járvány miatt múlt héten már lemondták az EU-brit tárgyalások Londonba tervezett második fordulóját, amelyen nagyjából egy 100 fős uniós delegáció vett volna részt. A tárgyalási folyamatban bekövetkezett kényszerű szünet nem az egyetlen vésztjósló jel, ami kisiklathatja az EU előzetes terveit. Az egész Európát padlóra küldő járvány elleni védekezés minden más kérdést háttérbe szorított és folyamatos válságüzemmódba helyezte az uniós intézményeket.

A teljes leállásról szó sem lehet, hiszen a tagállami mellett EU-szinten is számos olyan javaslat vár jóváhagyásra, amely a rendkívüli helyzet kezelését szolgálja. A tagállamok képviselőiből álló Tanács szakértői és nagyköveti szinten, komoly elővigyázatossági intézkedések mellett szinte folyamatosan ülésezik, az Európai Parlament pedig március 26-án egynapos rendkívüli plenáris ülést hívott össze azoknak a COVID-19 gazdasági hatásainak enyhítését célzó és más jogszabályi javaslatok villámgyors elfogadására.

Nem csak az ülés lesz rendkívüli, hanem a javaslatok jóváhagyásának módja is. A képviselők túlnyomó része ugyanis az EP történetében először otthonról, többnyire saját országából távmunkában vesz majd részt a jogalkotásban. „A képviselők otthon kinyomtatják a szavazási listát, kitöltik, hogy melyik kérdésre hogyan szavaztak, aláírják és elektronikusan visszaküldik” – számolt be Dobrev Klára, az EP DK-s alelnöke FB-oldalán az új szavazási rendről.

Ahogy Európa napról-napra egyre jobban begubozódik, a tagállamok miniszterei és vezetői is egyre ritkábban ülnek repülőgépre, és ehelyett videókonferenciákon próbálják meghozni a legsürgősebb döntéseket. Az állam- és kormányfők egyeztető grémiuma, az Európai Tanács egy hét leforgása alatt két ízben is videókonferenciát tartott, amit jövő héten egy újabb követ majd. A március 26-27-re tervezett rendes EU-csúcstalálkozót későbbi időpontra halasztották.

A csúcstalálkozókon ugyanis éles helyzetekben nagyon fontos szerepet játszanak a kétoldalú egyeztetések és háttéralkuk, amelyekre a virtuális üzemmódban nincs lehetőség. Egy másik probléma, hogy a vezetők, amikor személyesen találkoznak, csak egymás között vannak, ami lehetőséget ad az álláspontok kendőzetlen kifejtésére. A videókonferenciás formátum azonban nem feltétlenül kedvez a bizalomnak, hiszen senki sem tudja, hogy végül is ki látja még, vagy ki rögzíti a beszélgetést.

A transzparenciának sem tesz jót a fizikai távollét, hiszen így a tudósítók nem tudnak érdemi kérdéseket feltenni a vezetőknek és a minisztereknek.

A helyzet fokozódása miatt azonban egy ideig biztosan ez lesz most a főszabály. Az Európai Bizottság pénteken közölte az újságírókkal, hogy mostantól ők sem léphetnek be a napi sajtótájékoztatóknak otthont adó épület sajtótermébe, így csak email-en tehetik fel a kérdéseiket. A NATO ugyancsak pénteken jelentette be, hogy egy ideig zárva lesznek az újságírók előtt a kapui. Hasonló intézkedéseket hozott például a magyar kormány is.