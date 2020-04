Az Európai Néppárt 13 tagja kéri, hogy zárják ki a Fideszt

Megvan a szükséges számú aláírás ahhoz, hogy az Európai Néppárt napirendre vegye a Fidesz kizárásának ügyét. Tizenhárom néppárti pártvezér írt alá egy Donald Tusknak címzett levelet, ami arra kéri az Európai Néppárt (EPP) elnökét, hogy zárják ki a pártcsaládból a Fidesz-KDNP-t. A pártok vezetőinél a felhatalmazási törvény csapta ki a biztosítékot: mint írják, a veszélyhelyzet határidő nélküli kitolásának lehetősége miatt aggódnak kifejezett. Az aláírók szerint a felhatalmazási törvény ilyen formában való elfogadása megsérti a liberális demokráciák és az európai értékek alapelveit - írta a 24.hu.

Írnak arról is, hogy egy ideje követik a jogállam leépítését Magyarországon, aminek az egyik eredménye lett a Fidesz EPP-tagságának felfüggesztése. Azonban a 13 aláíró szerint a felfüggesztés nem elég, és ki kell zárni Orbánékat a pártcsaládból. Azt is felvetik, hogy az Európai Bizottságot is maximálisan támogatják, hogy nagyobb erővel lépjen fel a magyar jogállami helyzet miatt. A levelet két belga, egy cseh, egy dán, egy finn, egy görög, egy litván, egy luxemburgi, egy holland, egy norvég, egy szlovák és két svéd konzervatív, illetve kereszténydemokrata párt elnöke írta alá.