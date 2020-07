Az milyen pályázat, ahol mindenki nyer? - Hévíz is ünnepel

Hévízen is gyakorlatilag mindenki nyert néhány millió forintot, aki csak pályázott a Kisfaludy-programon.

Lapunk írta meg , hogy az Orbán-kormány gondosan odafigyelt arra, hogy ne csak a kormányközeli nagyvállalkozók nyerjenek milliárdokat szállodaépítésre, hanem szerte az országban - a 19 fős zsákfalutól Hajdúszoboszlóig - néhány millió forinttal azért a kisvállalkozókat is megtámogassa. Gyakorlatilag fél Hajdúszoboszló pezsgőt bonthat, mert összesen 734 hajdúszoboszlói magánszemély vagy cég pályázata nyert 1-7 millió forint közötti állami támogatást. A fővárosban viszont nem kap senki egy fillér támogatást sem.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!