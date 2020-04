Az MNB május 4-étől állampapírokat és jelzálogleveleket vásárol

További részletekről Nagy Márton MNB-alelnök fél 4-től számol be a sajtónak, amelyről lapunk is tudósít.

Az MNB az állampapír-vásárlási programmal párhuzamosan újraindítja jelzáloglevél-vásárlási programját, amely 2018-ban hozzájárult a jelzáloglevél-piac likviditásának javításához, hatékonyan csökkentette a piaci hozamokat és kedvező kondíciókat teremtett az elsődleges piaci kibocsátásoknak. A jelzáloglevél-vásárlási program újabb, második szakaszát a 2018-as programmal nagy részben megegyező stratégiai paraméterek mellett indítja el az MNB. A program továbbra is a fix kamatozású, forintban denominált, hosszú futamidejű jelzáloglevelekre terjed ki, keretösszege a kibocsátott állomány 50 százaléka, az MNB pedig ezúttal is mind az elsődleges, mind a másodlagos piacon vásárolni fog.

Az MNB állampapír-vásárlási programja a forintban denominált, fix kamatozású magyar állampapírokra terjed ki. A vásárolható állampapírok futamideje tekintetében az MNB nem tesz korlátozást, a vásárlásokat ugyanakkor a legalább 3 éves futamidejű papírokra fogja koncentrálni. Annak érdekében, hogy az MNB egyetlen állampapírsorozat esetében se válhasson domináns piaci szereplővé, az egyes értékpapír-sorozatok esetében a megvásárolható mennyiség – az Európai Központi Bank (EKB) gyakorlatával összhangban – nem haladhatja meg a fennálló állomány 33 százalékát. Összhangban a vonatkozó hazai és európai uniós szabályozással, illetve a fejlett jegybankok gyakorlatával az MNB állampapír-vásárlásai a másodlagos piacon történnek, a vásárlásokat rendszeres heti aukciókon és aukciókon kívüli ügyletek keretében hajtva végre. A programba az MNB a piaci aktivitás tekintetében leginkább meghatározó szereplőket vonja be, így az állampapír-piacon meghatározó szerepet játszó bankok mellett a jelentősebb befektetési alapkezelőkön keresztül a befektetési alapok is részt vehetnek a programban.

A célzott jegybanki és kormányzati lépések következtében Magyarországon az utóbbi években monetáris politikai szempontból felértékelődött a hozamgörbe hosszú szakasza. Az állampapír- és a jelzáloglevél-vásárlási programok egyrészről szervesen illeszkednek a jegybanki eszköztár többi eleméhez, másrészről rugalmas keretrendszert alkotva lehetővé teszik a monetáris kondíciók befolyásolását a hozamgörbe hosszabb szakaszán is. Az eszközvásárlási programok kiegészítik a hosszú hozamokra ható egyéb jegybanki programokat, különös tekintettel a Növekedési Hitelprogram Hajrá nevű konstrukciót és a Növekedési Kötvényprogramot, és ezáltal a hatékony monetáris transzmisszió kiemelkedően fontos eszközeinek tekinthetők.

"A Magyar Nemzeti Bank 2020. május 4-től a monetáris transzmisszió erősítése érdekében elindítja állampapír- és jelzáloglevél-vásárlási programjait. Az állampapír-vásárlási program stratégiai paraméterei a hazai sajátosságok és az Európai Központi Bank gyakorlatának figyelembe vételével kerültek kialakításra. Az MNB vásárlásai a másodlagos piacon történnek majd, a heti jegybanki vásárlási aukciók és aukción kívüli ügyletek rugalmas megvalósítást tesznek lehetővé, a programba az MNB az állampapír-piacon meghatározó szerepet játszó bankok mellett a jelentősebb befektetési alapkezelőkön keresztül a befektetési alapokat is bevonja. A jelzáloglevél-vásárlási program második szakaszát az MNB a sikeres 2018-as programmal nagy részben megegyező stratégiai paraméterek mellett hirdeti meg. Az MNB mindkét program esetében addig folytatja a vásárlásokat, ameddig azt a koronavírus-járvány miatti gazdasági és pénzügyi fejlemények indokolják.

- az MNB állampapírokat vásárol, ennek a részleteit a következő hetekben dolgozza ki, például kitől (bankoktól, biztosítóktól is), milyen futamidővel és milyen technikával (tendereken, vagy a másodpiacon, egyedi ügyletekkel),

