Az oroszok feladták Limant

Szombat délelőtt az orosz hadsereg a szlobozsanscsinai, a kramatorszki, a bakmuti, az avdijivkai, a novopavlivkai és a déli-bugi részeket támadta – közölte az ukrán fegyveres erők főparancsnoksága. Ugyanakkor visszaverték az orosz támadásokat az ukrajnai Niu-York, Zaiceve és Szoledar térségében – tették hozzá.

Az orosz csapatok kivonultak az ukrán erők szorításába került Limanból a donyecki régióban - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. A tárca szóvivőjének közleménye szerint az orosz erők a teljes bekerítés veszélye miatt elhagyták a várost, és most „előnyösebb frontvonalakra” csoportosítják át őket. Szerhij Cservatij, az ukrán hadsereg szóvivője előzőleg arról számolt be, hogy az ukrán erők bekerítették a stratégiai helyen fekvő várost, és a körbevett övezetben rekedt több ezer orosz katona is. Hozzátette, Liman azért fontos, mert ez a következő lépés Donbasz felszabadítása felé. Lehetőség van továbblépni Kreminna és Sievierodonyeck felé, ami lélektanilag nagyon fontos. Szerhij Hajdar luhanszki kormányzó pedig arról írt, hogy elvágták a városnál lévő orosz erők összes utánpótlási útvonalát is. Az ukrán elnökség honlapjára feltett egyik videóban katonák ukrán zászlót tűznek ki egy épületre Liman külvárosában.

Нічого не відбувається у Лимані pic.twitter.com/6k2roWqa6f — Serhii Sternenko (@sternenko) October 1, 2022

A Kyiv Independent jelentése szerint Oleh Szinjehubov, Harkiv megye kormányzója azt mondta, hogy az ukrán hatóságok legalább 20 ember holttestére bukkantak egy polgári konvojban Kupjanszk közelében. Szinjehubov úgy véli, hogy akkor ölték meg őket, amikor megpróbáltak elmenekülni az orosz katonák elől. A Szuszpilne ukrán hírportál jelentése szerint hat autó volt a konvojban, amelyeket lövések okozta lyukak borítottak és kiégtek. A lap szerint szerint egy gyerek is volt a halottak között. Szinjehubov a mészárlást „kegyetlenségnek minősítette, amelyre nincs igazolás”. Eközben kelet-ukrajnai orosz tisztviselők azzal vádolták Ukrajnát, hogy a Harkiv régióból evakuált menekültkonvojt lövöldöztek, és mintegy 30 civilt megöltek – közölte csütörtökön az orosz állami média. Az azonban nem derült ki, hogy ugyanarra a konvojra gondoltak-e.

Відео з місця воєнного злочину російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині.



Зробимо усе, аби окупанти відповіли за цей кривавий злочин!



Детальнішеhttps://t.co/Bc74Rum1eb pic.twitter.com/XJZjZuLHZB — СБ України (@ServiceSsu) October 1, 2022

Az orosz hatóságok arról tájékoztatták a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget (NAÜ), hogy Ukrajna oroszok által megszállt Zaporizhzsja atomerőmű vezetőjét „ideiglenesen őrizetbe vették” kihallgatás céljából – írja a Reuters. Korábban az ENSZ nukleáris felügyelő szervezete felvilágosítást kért az orosz hatóságoktól, miután Ihor Murasovot pénteken 16 óra körül őrizetbe vették, miközben Európa legnagyobb atomerőművéből Enerhodar városába tartott. Petro Kotin, az ukrán atomenergetikai vállalat vezetője azt mondta, hogy őrizetbe vétele „veszélyezteti Ukrajna és Európa legnagyobb atomerőműve működésének biztonságát”.

Kapcsolódó cikk Az orosz vétó megakadályozta, hogy az ENSZ BT elítélje az annektált területek népszavazásait, elrabolták a legnagyobb európai atomerőmű főnökét Mozgalmas este és reggel volt az orosz–ukrán háborúban.

A szevasztopoli repülőtéren egy gép túlfutott a kifutópályán és lángba borult.

A Gazprom orosz gázipari óriásvállalat bejelentette szombaton, hogy felfüggeszti a gázszállítást Olaszországba az Ausztrián áthaladó vezetéken keresztül, mert az osztrák hálózatüzemeltető nem erősítette meg a szállítási mennyiségeket. A Gazprom egy Telegram-üzenetben azt állította, hogy az előállt helyzetért az osztrák félnél életbe lépett szabályozási változások a felelősek, és az olasz partnerekkel együtt dolgoznak a probléma megoldásán. Az Eni olasz energiaszolgáltató már ezt megelőzően jelezte szombaton, hogy leálltak az orosz gázszállítások. Normál esetben az orosz gáz Olaszországba egy Ausztrián áthaladó vezetéken keresztül Tarvisiónál érkezik meg, és onnan osztják szét tovább. Az Eni egyik szóvivője azt mondta az ANSA olasz hírügynökségnek, hogy a Gazprom jelezte, nem tud Ausztriába gázt szállítani. A szóvivő szerint azonban Ausztriába továbbra is érkezik orosz gáz az osztrák-szlovák határon keresztül.

(The Guardian, MTI)