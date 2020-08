Az összes migránstábort bezárja Szicília

Többségük májustól érkezett, elsősorban Lampedusa szigetére, ahol jelenleg is nagyjából ezren tartózkodnak a kétszáz személyes regisztrációs központban.

Azt akarják, hogy a szicíliaiak rasszisták legyenek, miközben ők a világ legbefogadóbb népe? Ha akarja, Róma megtámadhatja rendelkezésemet. Elég volt: már eddig is túlzott tiszteletet tanúsítottunk az intézményes döntések iránt a jelenlegi vészhelyzetben, és ezért cserébe csak hallgatást, közömbösséget és cserben hagyást kaptunk

A szicíliai regisztrációs központok és migránstáborok kiürítését, valamint a bevándorlók elszállítását jelentette be a sziget kormányzója "migránsinvázióra és egészségügyi vészhelyzetre" hivatkozva szombat este. (A BBC standardja szerint migránsoknak nevezzük az "úton lévő" személyeket, akik még nem estek át menekültügyi eljáráson - a szerk.)

