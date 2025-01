Az újabb kínai gyár nem szeennyezi majd a környezetet – állítja a hatvani polgármester

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Horváth szerint a Xinzhi gyáránál „nem tipikusan füstölő üzemről beszélünk, ez egy összeszerelő üzem”. Szerinte emiatt nem kell tartani a klasszikus értelemben vett környezetszennyezéstől, csak attól, hogy a reggelente ma is nagyvárosi csúcsforgalomra hasonlító hatvani közlekedési helyzet súlyosbodhat majd.

A hvg.hu most Horváth Richárd hatvani polgármesterre hivatkozva azt írja, a kínai Xinzhi már meg is keresett egy toborzócéget, amellyel feltöltené a 2027-ig létrejövő 800-900 álláshelyét. A cég munkatársai közül 30 mérnök kutatás-fejlesztéssel foglalkozik majd.

Kapcsolódó cikk Hatvan sem ússza meg, oda is jön egy kínai nagyberuházó Ötvenmilliárd forint értékű beruházást tervez megvalósítani a Xinzhi kínai autóipari cég Hatvanban.

Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy a kínai Xinzhi körülbelül 50 milliárd forint – a kínaiak közleménye szerint legfeljebb egymilliárd jüan ( jelenlegi árfolyamon 55 milliárd forint) – értékbennegy majdnem 900 fős állórészgyárat fog építeni a 20 ezer fős Hatvanban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!