Balaton-part: kiderült, ki vette meg egymilliárdért a szemesi kempinget, és mit tervez a helyére

Még február elején derült ki, hogy sikeres volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverése, ahol egymilliárd-tizenhatmillió forintért vitte el egy licitáló az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) által eladásra meghirdetett balatonszemesi Hattyú kempinget. Eddig nem lehetett tudni, hogy ki a vevő, mert a kemping eladása a szerződéskötés fázisában tartott, de mostanra aláírták a felek a szerződést. A vevő pedig egy ismert ingatlanbefektető.

A Hattyú kempinget a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap vásárolta meg. A birtokbaadásra még nem került sor.

- válaszolta lapunknak a Bahart. A vevő tehát a Nagygyörgy Tibor által tulajdonolt Biggeorge Property Zrt. érdekkörébe tartozó ingatlanbefektetési alap. Nagygyörgy Tibor leginkább az Otthon Centrum cégcsoport tulajdonosaként ismert.

Lakóprojekt épül a helyére Fotó: Vég Márton

Kevés ennél jobb elhelyezkedésű ingatlan van a Balatonnál. Valóban közvetlenül a vízparton fekszik. A kerítésétől konkrétan 11 lépés után már a Balaton következik. Nem valami drága kempingről van amúgy szó, egy lakókocsis parcella mintegy négyezer forintba kerül egy éjszakára.

Idén nyáron még marad a kemping-funkció, de a területre egy színvonalas lakóprojektet tervezünk a helyi építési szabályok maximális betartásával

- mondta lapunknak Nagygyörgy Tibor. Az ingatlan egyes részeiről még egyeztetniük kell az önkormányzattal, de most úgy gondolja, hogy három év múlva érkezhetnek az első lakók. Eddig Budapesten építkeztek, ez lesz az első balatoni beruházásuk, még Siófokon vannak jelen egy hasonló projekttel. Nagygyörgy Tibor is tud a helyiek aggodalmairól (néhány nap alatt négyszáznál is több aláírás gyűlt össze a Hattyú-kemping megmentésére), de azt ígéri nekik, hogy olyan épületet fognak építeni, amire a helyiek is büszkék lehetnek majd. Ennek tervezése még folyamatban van.