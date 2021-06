Balatoni gyermeküdülőt és bezárt budai kórházat is eladott az Orbán-kormány

Újabb értékes balatoni és budapesti ingatlanokat adott el az állam - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. aukciós oldaláról. Például már nincs állami tulajdonban az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) azbeszt miatt 2017-ben elhagyott épülete az V. kerületi Arany János utcában. A házat már tavaly nyáron is megpróbálta eladni az MNV 3,9 milliárd forintért, de nem volt licitáló, most viszont 5,1 milliárd forintért egy ingatlancsomag részeként sikerült értékesíteni. Ebből 4 milliárd forint az EMMI-székház, az ismeretlen új tulajdonos pedig orfűi ingatlanokat is vásárolt mintegy egymilliárd forintért.

Több mint három éve áll üresen az ingatlan: az Index írta meg 2017. januárban, hogy azbesztos-koncentrációt mértek az épületben, ami aggodalmat okozott a dolgozók körében. A minisztérium szerint nem kellett félni, mert a napi irodai munka során a munkatársak nem voltak kitéve az azbesztszennyezés kockázatának. Ennek ellenére 2017 nyarán kiköltöztek az épületből, azóta csak néhány amerikai filmet forgattak benne.

Szintén régóta próbálta eladni az állam az Árnyas úton lévő egykori BM-kórházat, most sikerült: pár kisebb ingatlannal együtt összesen 1,9 milliárd forintért. A második Gyurcsány-kormány még 2007-ben döntött több budapesti kórház bezárásáról, nagyrészt a budai oldalon.

Az ingatlan a főváros kiemelt zöldterületében, a XII. kerület Észak-Hegyvidék részén, a János-hegy keleti lejtőjén, a kerülethatárt jelentő Budakeszi úttól délre, a Tündér-hegytől, illetve a Tündérsziklától északra helyezkedik el. Az ingatlanon a 2007 áprilisában végleg megszűnt BM kórház (BM- tüdőbeteggondozó) épületei helyezkednek el, az épületeket megközelítő utakkal, parkolókkal, valamint a kerttel.

- olvasható az ingatlan árverési hirdetményében. Tehát a Gyurcsány-kormány bezárta, az Orbán-kormány pedig el is adta a kórház épületét.

A Balatonnál is folyamatosan adja el az ingatlanjait az állam. Ezúttal Balatonföldváron és Balatonberényben sikerült üdülőket, hoteleket privatizálnia az MNV-nek. Földváron a Hotel Aqua épületét adták el 346 millió forintért. Itt nagy licitálás volt, hiszen a kikiáltási ár 282 millió forint volt.

A 2123 m2 -es területen elhelyezkedő üdülőépület az 1970-80-as években épült, magán hordozva a kor stílusjegyeit. Nagy létszámú, egyidejűleg közel 150 fős vendégkör teljes körű kiszolgálására alkalmas. Az ingatlanon egy két épületrészből álló épületegyüttes helyezkedik el, melyeket lépcsőház köt össze

- szól a hotel leírása.

Balatonberényben pedig 527 millió forintért vette meg valaki a volt gyermeküdülőt. A nyugat.hu írta meg, hogy a balatonberényi gyermeküdülő évtizedekig a Vas megyei önkormányzat tulajdona volt, és a vasi gyerekek kedvezményes üdültetésére használták. A Fidesz-kormány 2012-ben kitört államosítási és központosítási lázában a megyei önkormányzatokat kiüresítették, vagyonukat államosították. Erre a sorsra jutott a sok szombathelyi és Vas megyei gyerekkori emlékeiben szereplő berényi üdülő is. A kormány központosította a gyermeküdültetést is, és ezt a feladatot az Erzsébet-programra bízta, amit a Nemzeti Üdülési Alapítvány (NÜA) működtetett. A következő három évben az üdülő tényleg működött , nyaraltak ott gyerekek, akiket az Alapítvány utalt be. 2016-ban viszont már nem szerepelt az Erzsébet-táborok között a berényi üdülő. Most pedig eladták félmilliárd forintért.

Lapunk írta meg korábban, hogy a balatonszemesi és balatonboglári kemping után a siófoki Hotel Mólót is eladta az állam. A három objektumból álló Balatoni-csomag értékesítéséből összesen 3,5 milliárd forint folyt be az árveréseken.