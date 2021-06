BBC: egy hónappal elhalasztják az angliai nyitást a delta variáns miatt

Kormányzati forrásaira hivatkozva jelenti a BBC, hogy egy hónappal elhalasztják a koronavírus-korlátozások lazítását Angliában a delta variáns terjedése miatt. A lap szerint a döntést több miniszter már aláírta, és Boris Johnson miniszterelnök nemsokára hivatalosan be is jelenti egy sajtótájékoztatón.

A lazításoknak ez lenne a negyedik fázisa, mely értelmében egyebek mellett a társadalmi érintkezés mindennemű korlátozása megszűnne, és ismét kinyithatna minden éjszakai szórakozóhely. A lépés halasztása viszont azt is jelenti, hogy a kormány arra kéri majd az embereket, hogy ha tehetik, továbbra is home office-ból dolgozzanak. A halasztást tudósok kérték a kormánytól, annak érdekében, hogy minél több embert lehessen teljesen immunizálni a nagy, közösségi események előtt, ami azért lett ismét különösen fontos, mert Angliában fokozottan terjed a koronavírus delta variánsa (ez az, amit korábban indiai variánsnak hívtak).

Mindeközben Skócia június 28-án már az úgynevezett "nulladik fázisába" lépne a lazításoknak, vagyis engedélyeznék, hogy nagyobb csoportok gyülekezzenek pubokban, kávézókban és éttermekben - bár a társas távolságtartás bizonyos szabályait továbbra is figyelembe kellene venniük (a csoportoknak kellene tartania a távolságot a többi csoporttól). Észak-Írországban június 21-től enyhítenék a beltéri gyülekezést korlátozó szabályokat, Walesben pedig ezen a napon fogják felülvizsgálni a korlátozások szükségességét.

Az angliai nyitás negyedik fázisának értelmében a tömegrendezvényeket és például az esküvőket létszámkorlátozás nélkül lehetne megrendezni. Azzal együtt a maszkviselési kötelezettség és a társas távolságtartás továbbra is maradna.

Boris Johnson brit miniszterelnök tavaly októberben. Lehet, hogy annak a maszknak még maradnia kell. (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver) Boris Johnson brit miniszterelnök tavaly októberben. Lehet, hogy annak a maszknak még maradnia kell. (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Az új angliai megfertőződések 90 százalékát most már a delta variáns okozza, mely a tudósok szerint 60 százalékkal fertőzőbb az alfa variánsnál (korábban ezt brit mutánsnak nevezték). Vasárnap 7490 új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában. Az új fertőzések egyhetes átlaga 49 százalékkal magasabb, mint az egy héttel korábbi.

A delta variáns Magyarországon is jelen van, de az operatív törzs tájékoztatása külön nem tér ki rá, hogy az új fertőzések mekkora százalékáért felelős. Tekintve, hogy sokkal fertőzőbb, mint a korábbi változatok, viszont a hazai új napi megfertőződések száma alacsony, arra következtethetünk, hogy egyelőre itthon kontroll alatt van, a magasnak mondható átoltottság miatt nem tudott még elszabadulni.

Figyelmeztető jel viszont, hogy Angliában is hasonló szintű volt az átoltottság, mint most nálunk, amikor megjelent a mutáns, és terjedni kezdett. Ennek fényében különösen aggasztó, hogy a hazai oltási hajlandóság az utóbbi hetekben nagyot zuhant, valamint az is, hogy a tömeges oltási program befejeződött, amit jól számszerűsít, hogy egy ideje már csak napi 10 ezer körül mozog a beadott oltások száma.

Az eddigi tapasztalatok szerint a delta variáns gyakrabban okoz atípusos klinikai tüneteket: hastáji fájdalmakat, hányingert, hányást, hasmenést, halláskárosodást. Kevésbé okoz viszont lázat.

Frissítés 10:24: Mindeközben a Downing Street bejelentette, hogy este hatkor (magyar idő szerint este hétkor) Boris Johnson sajtótájékoztatót tart - feltehetőleg tehát a június 21-re tervezett lazítások elhalasztásáról. Erre mutat az is, hogy a tájékoztatón Johnsonhoz Chris Whitty angol tisztifőorvos és sir Patrick Vallance tudományos főtanácsadó is csatlakozik.

