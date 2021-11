Bécsben jelenleg épp tüntetnek a teljes lezárás ellen

A hétfőtől érvényes teljes lezárás ellen tüntetnek Ausztriában. Néhány százan gyűltek össze Bécs belvárosában, a Mariahilfer Straße elején, a múzeumnegyed környékén szombaton délelőtt, jelentette a helyszínről a Telex munkatársa.

A tiltakozást az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szervezte, körülbelül kéttucatnyi rendőr biztosítja. Az osztrák főváros több pontján lesznek megmozdulások, amelyeken az eddigi hírek szerint nem voltak incidensek.

Az APA osztrák hírügynökség híre szerint Herbert Kickl, az FPÖ elnöke azért nem tudott részt venni a szombati tüntetésen, mert előző nap pozitív lett a koronavírus-tesztje. A kormány pénteki bejelentését úgy kommentálta, hogy „Ausztria immár diktatúra”.

Herbert Kickl távolmaradásától függetlenül az FPÖ százezer embert vár a szombati tüntetéssorozatra.

De mit is jelentettek be pénteken? Hétfőtől tíznapos zárlat lesz érvényben mindenkire, függetlenül attól, hogy beoltották-e a koronavírus ellen, vagy sem. Ha a helyzet nem javul, a rendkívüli intézkedést újabb tíz nappal meghosszabbítják. Az oltatlanokat a húsznapos időszak után is otthon tartják, ameddig be nem oltatják magukat, ami immár kötelező lesz.