Becsengettek: méregdrága szendvicseket hoz a magyar iskolásoknak az infláció

A tények ismertek, a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint 2022 augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 15,6 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit, míg az élelmiszerek közel 31 százalékkal drágultak éves összevetésben.

Vészjósló jel, hogy az áremelkedés a VG.hu cikke szerint az iskolai étkeztetést is elérte, a szakmai szervezetek akár 30 százalékos áremelésről beszélnek szeptembertől, azonban a menza még így is a legolcsóbb alternatíva. Csakhogy az iskolai menza szinte mindenki életében emlékezetes pont, ugyan akad, aki szereti, azonban sokkal többen nem, és különösen ezen gyerekek esetében nagy szerep hárul a szülőkre abban, hogy milyen uzsonnát tesznek reggel az iskolatáskába.

Komoly kihívás lesz az, hogy mit csomagoljunk uzsonnának? Fotó: Pexels

Egy könnyen csomagolható szalámis-sajtos szendvics

Egy örök klasszikus, amivel nem lehet mellé lőni, ráadásul kifejezetten jól állja a csomagolást, nem más, mint a szalámis szendvics. Azonban ezt a közönségkedvencet is elérte az infláció az elmúlt években.

Amennyiben úgy számolunk, hogy a boltban kapható téliszalámi előre csomagolt, 80 grammos változata öt napnyi uzsonnához elegendő, ehhez pedig egy kiló kenyeret, és egy fél kilós trappista sajtot is vásárolunk, valamint a vajról sem feledkezünk meg, akkor a költségeink a 2022 augusztusában rögzített adatok szerint a következőképpen alakultak:

Téliszalámi csomag, 80 g – 840 forint

Fehér kenyér, 1 kg – 705 forint

Trappista sajt, fél kg – 1815 forint

Vaj, 100 g – 590 forint

Azaz ha öt napon keresztül szalámis szendvicset készítettünk az augusztusban vásárolt alapanyagokból, átlagosan 3950 forintunkba került mindez, ez pedig érezhető áremelkedés a korábbi évek azonos időszakában mérthez képest.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a szendvicsalapanyagok ára 2018-hoz képest igen meredeken emelkedett – 2018 azonos időszakához képest a 2022 augusztusában vásárolt alapanyagok több mint 93 százalékkal voltak drágábbak. Az árak 2021-hez képest is jelentősen emelkedtek, mintegy 60 százalékkal.

És hogy miért szállt el ennyire egy egyszerű szalámis szendvics ára? Nos, a választ úgy tűnik, hogy a szalámi és a sajt árának meredek emelkedésében kell keresni:

A sajt árának horrorisztikus emelkedése egyébként mostanra aligha hír: laptársunk, a Privátbankár.hu havonta elvégzett Árkosár felmérésében legutóbb azt látta, hogy egy év alatt még a KSH által jelzettnél is megdöbbentőbb ütemben, 86 százalékkal drágult a sajt.

Hogyan változnak az árak, ha másfajta szendvicset készítünk?

Ha a szalámit pulykamell sonkára cseréljük, a fehér kenyeret pedig félbarnára, amellett, hogy némileg egészségesebb opciót találunk, alacsonyabb árfekvésben találjuk magunkat – még úgy is, hogy természetesen ezen termékeket sem kerülte el a jelentős infláció. Nézzük, hogy mi változik, hogyha ugyanúgy egy iskolahétre elegendő alapanyagot vásároltunk augusztusban:

Szeletelt pulykamell sonka, 100 g – 430 forint

Félbarna kenyér, 1 kg – 619 forint

Trappista sajt, fél kg – 1815 forint

Vaj, 100 g – 590 forint

A sonkás szendvicsek elkészítése öt napra átlagosan 3454 forintunkba került volna, mindez azt jelenti, hogy 2018 azonos időszakához az alapanyagok 104 százalékkal drágultak. Sőt, az áremelkedés a tavalyi évhez képest is jelentős, 74 százalékos.

Azaz bár a sonkás szendvicsek arányaiban még így is olcsóbbak, mint szalámis társaik, valójában ez a szendvicsfajta még jobban drágult. A drágulást a már említett sajthorror mellett a pulykamell sonka árában kell keresni, hiszen 2022 augusztusában átlagosan 53 százalékkal fizettünk többet a pulykasonkáért, mint 2018 azonos időszakában.

Egészséges uzsonna

A szerkesztőségben a családos kollégák körében végzett gyors felmérés arra az eredményre jutott, hogy továbbra is van keresnivalója a zöldségeknek és a gyümölcsöknek is az iskolákba csomagolt uzsonnákban – vajon hogyan hatott az infláció ezekre az élelmiszerekre?

Egy korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy bár az egészségesen étkezők sem úszták meg az inflációt, a drágulás mégsem olyan fájdalmas – ez a tétel pedig az augusztusi adatokat megnézve úgy tűnik, hogy részben még mindig igaz.

A zöldségek és gyümölcsök kilós árának alakulását mutató grafikonunkon is látszik, hogy az elmúlt években elindult felfelé az uborka, a banán, és a paradicsom ára, így ezek felhasználása az uzsonnakészítés során is biztosan áremelkedést jelent majd. Hogyan alakultak tehát az árak, ha zöldségszeleteket csomagoltunk öt napon keresztül az uzsonna mellé?

Paradicsom, 750 g – 515 forint

Uborka, 600 g – 445 forint

Sárgarépa, 500 g – 200 forint

A zöldségszeletek alapanyagainak költsége augusztusban 1160 forint lett volna, ez 2018 azonos időszakához képest 53 százalékos áremelkedés. Érdekesség, hogy 2021-hez képest „csak” 28 százalékos volt az áremelkedés, azaz a drágulás jelentős része nem az elmúlt egy évben történt.

Ha pedig egy banánt és egy almát is csomagolnánk a heti uzsonnák mellé, a költségek így alakulnak:

Banán, 700 g – 416 forint

Alma, 1 kg – 476

Azaz ha az augusztusi árakkal számolunk, nagyjából 900 forintból meg lehet oldani azt, hogy a heti iskolai ételcsomagok mellé jusson gyümölcs is. Ezen a téren 2018-hoz képest 32 százalékos áremelkedés történt, míg 2021 azonos időszakához mérve mindössze 12 százalékos.

Nehéz időszak előtt állnak a szülők

Bár egyelőre az adatközlés jellege miatt még csak az augusztusi inflációs adatok érhetők el, az már most is látszik, hogy nagyon megdrágultak a hagyományos iskolai uzsonna-alapanyagok az elmúlt évekhez képest. Jön az ősz, az érkező várhatóan lényegesen magasabb rezsiszámlák, és a megélhetés megnövekedett költségei mellett egyelőre nem sok minden utal arra, hogy a hazai áremelkedés lassulni fog. Így akár az is elképzelhető, hogy azok a szülők jártak jól, akik betáraztak a cikkünkben egyelőre még csak 40-50 százalékos drágulásokat felmutató élelmiszerekből.