Benzinárstop: itt a vége, fuss el véle?

A nagyobb töltőállomások is korlátozzák a hatósági áras üzemanyagot, sőt olyan hely is van, ahol már csak 10 litert lehet 480 forintért tankolni - számolt be az ATV Híradó. A kis kutak ezen a héten sem kapnak üzemanyagot, miközben a nagyobb láncok is korlátozásokat vezetnek be, így az autósok egy része kénytelen több kutat körbejárni, amíg meg tudja tankolni a járművét.

Mi lesz itt? Fotó: MTI Mi lesz itt? Fotó: MTI

A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint már most komoly ellátási problémák vannak. Ezért elnöke, Grád Ottó úgy véli,

„a kormányzatnak is el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot. Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban”.

Hasonló véleményen van Balogh József energetikai szakértő, aki szerint „hogyha megint tovább viszik, és ugyanezen az áron, forintban, akkor valójában az lesz, hogy a fogyasztás tovább fog emelkedni... ugyanakkor nem lesz elég finomítói kapacitás, és ha bármi történne a Barátság-kőolajvezetékkel, akkor már az alapanyag is hiányozni fog".

Kapcsolódó cikk Nagyon sok kisebb benzinkút marad továbbra is hoppon Úgy tűnik, hogy az ellátási problémák miatt a Mol továbbra sem szállít üzemanyagot a kisebb kutaknak.

Az ATV Híradó kérdésére a Mol azt közölte, a normál időszakokhoz képest most 15-20 százalékkal több üzemanyagot szállítanak a partnereiknek, vagyis ennyivel magasabb a fogyasztás az ársapka előttinél. A Dunai Finomító ugyanakkor egy korábban kezdett karbantartási munka miatt továbbra is csökkentett kapacitással üzemel.

A Miniszterelnökség pedig azt közölte, hogy