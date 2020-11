Rossz hír az Orbán-kormánynak: Berlin kitart a jogállamisági mechanizmus mellett

A kormányszóvivő laptársunknak felidézte Angela Merkel nyilatkozatának azt a részét is, miszerint Németország – mint az Európai Tanács soros elnökségét betöltő állam – további megbeszéléseket folytat Magyarországgal és Lengyelországgal a megoldás érdekében.

Most kevés lehet a mosolyoffenzíva - Angela Merkel és Orbán Viktor Sopronban a Páneurópai piknik 30. évfordulóján, 2019. augusztus 20-án. Fotó: MTI

A kancellár ennek során kifejezte azon meggyőződését is, hogy a jogállamisági mechanizmus ügyében született egyezség, amit az Európai Parlamenttel közösen értünk el, nagyon jó és kiegyensúlyozott kompromisszum

Laptársunk kérdéseire válaszolva felidézte Angela Merkel múlt heti nyilatkozatát, amelyet a magyar-lengyel vétó témáját is érintő EU-csúcs után tett.

