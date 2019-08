Betiltották az egyszer használatos műanyagot a szlovákok

Szerdán jóváhagyta a kormány a környezetvédelmi minisztérium javaslatát a hulladékokról szóló törvény módosításáról, amely alapján számos egyszer használatos műanyag eszközt betiltanak Szlovákiában, az újrahasznosításra összegyűjtött szemetet pedig tilos lesz elégetni - írja a Parameter.sk.

A portál cikke szerint az elfogadott módosítás szerint 2021-től lép érvénybe a tiltás, ami érinti a műanyag tányérokat, evőeszközöket, italkeverőket, szívószálakat, léggömbpálcákat, a polisztirolból gyártott egyszer használatos ételhordókat, poharakat, továbbá az oxodegradálódó műanyagokat.

Mérleget kapnak a kukásautók

Változik az elszállított hulladék nyilvántartása is, ugyanis a szemetes kocsikat mérleggel kell majd felszerelni, a tartalmuk súlyát pedig be kell jelenteni, rajtuk kívül részletesebb jelentéseket kell leadniuk a minisztériumnál a gyártói felelősségvállalás szervezeteinek is

Ahogy arról korábban itt is beszámoltunk, az Európa Parlament májusban megszavazta bizonyos egyszer használatos műanyag termékek betiltását 2021-től.

Az új szabályok megtiltják egyes olyan eldobható műanyagtermékek használatát, amelyek alternatív termékekkel helyettesíthetők. Ezenfelül konkrét intézkedéseket vezet be a leggyakrabban hulladékká váló műanyagtermékek használatának visszaszorítása érdekében. Az irányelv értelmében 2021-től tilos lesz az egyszer használatos műanyag tányérok, evőeszközök, szívószálak, lufipálcák és fültisztító pálcikák használata.

A műanyag csomagolás kérdésével, a hazai áruházláncok terveivel egyébként nemrég külön cikkben is foglalkoztunk. Hogy a hazai gyártók hogyan látják a szigorítást és az átállást, arról másik összefoglaló cikkünket itt találja.