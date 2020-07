Borsodi gócpont: szükség van-e tömeges tesztelésekre a megye legnagyobb cégeinél?

A Borsodi Sörgyárnak,a Bosch-nak, a BorsodChem-nek és a Hell Energy-nek egy kivétellel ugyanazokat a kérdéseket tettük fel: a mezőkövesdi gócpont és a megyei fertőzésekre való tekintettel vajon belefogtak-e dolgozóik tömeges tesztelésébe, ha igen, melyik tesztre esett a választásuk, mindez milyen költségvonzattal jár, s volt-e már fertőzött dolgozójuk? A kivételt a BorsodChem jelenti, ahol külföldi érdekeltségeikre is rákérdeztünk (főként Brazília és Olaszország). Cikkünk leadásáig a Hell Energy-től nem kaptuk meg a válaszokat, de aming beérkeznek, frissítjük cikkünket.

A Borsodi Sörgyárnak még nem kellett a vész-forgatókönyvét felhasználnia. Fotó: borsodisörgyár.hu A Borsodi Sörgyárnak még nem kellett a vész-forgatókönyvét felhasználnia. Fotó: borsodisörgyár.hu

A nagyvállalatok válaszaiból az derül ki, hogy bár óvatosak és körültekintőek, de nem okozott különösen nagy riadalmat a megyei fertőzések számának emelkedése egyiküknél sem. Ugyanis tömeges tesztelést egyelőre egyikük sem végez.

Borsodi Sörgyár: „Van forgatókönyvünk a vírus megjelenése esetén”

„Dolgozóink fokozott óvatosságának és a szigorú óvintézkedésnek is köszönhetően a Borsodi Sörgyár dolgozói közül egyelőre senki sem fertőződött meg az új típusú koronavírussal, de a Borsodi Sörgyár rendelkezik forgatókönyvvel erre az esetre is” – utalva ezzel arra, hogy nem kívánják részletezni a forgatókönyv részleteit, s hogy nem folyik tömeges tesztelés a gyárban.

A Borsodi Sörgyár lapunk megkeresésére azt is elmondta, a koronavírus járvány első hazai megjelenése óta folyamatosan figyelik és értékelik a helyzetet, ezek alapján hozták meg azokat az óvintézkedéseket, amelyek csökkentették a kockázatot.

Munkavállalóit védőeszközökkel látták el, s előfordult, hogy a kötelező rendelkezéseken túl elővigyázatosságból olykor szigorúbb intézkedéseket is bevezettek.

A bőcsi sörgyár területére a belépés külsősök számára csak különösen indokolt esetben, a megfelelő övintézkedések mellett lehetséges.

Folyamatos oktatás zajlik, és ellenőrzik a munkatársakat, hogy megértették és betartják-e a szükséges óvintézkedéseket. Az egyes csapatok közötti érintkezést minimálisra csökkentették, a külső látogatásokat, üzleti utakat, tréningeket törölték. Ahol lehetett, otthoni munkavégzést vezettek be, a személyes találkozók helyett telefonon vagy virtuálisan tartják a kapcsolatot, s a kollégák és hozzátartozóik valamennyi utazását igyekeznek nyomon követni.

A Bosch miskolci gyárában kísérleti tesztelés folyik. Fotó: bosch.hu A Bosch miskolci gyárában kísérleti tesztelés folyik. Fotó: bosch.hu

Bosch: a cég, amely COVID-19-et tesztelő készüléket fejlesztett

A Bosch megkeresésünkre arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Bosch Healthcare Solutions a Randox Laboratories-zal együttműködve kifejlesztette a világ egyik első teljesen automatizált, a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust szűrő molekuláris diagnosztikai vizsgálatát.

A tesztelést végző készülék, a Bosch Vivalytic segítségével a koronavíruson kívül kilenc további légúti betegség kórokozóját is azonosítani lehet. Az új tesztelési programba a Bosch több magyarországi telephelye is bekerült, így Budapesten, Hatvanban, Miskolcon, Makláron és Egerben kísérleti jelleggel tesztelnek kollégákat.

„Egyelőre csak kis számú teszt elvégzésre elegendő csomag áll rendelkezésre, de a jelenlegi igényeket ezzel is ki tudjuk elégíteni” – mondják.





Egyébként a fertőzés megjelenése óta a Bosch csoport globális, regionális és lokális szinten is létrehozott olyan operatív stábokat, amelyek folyamatosan nyomon követik a koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos történéseket. Naponta elemzik a beérkező híreket, hogy hitelesen tájékoztassák munkavállalóikat.

Telephelyeiken szigorúbbak a belépés szabályai, kötelező a maszkviselés, kézfertőtlenítőket helyeztek el, a kollégák betartják a 1,5 m távolságot, a hét minden munkanapján üzemorvosi szolgálatot biztosítanak, fokozottan ügyelnek a munkahelyek tisztaságára.

BorsodChem: „Továbbra is a megelőzésre összpontosítunk”

A Társaság továbbra is a megelőzésre összpontosít, ugyanakkor a gyártelepükön működő munkaegészségügyi szolgáltató felkészült és szükséges esetekben végez teszteket.

„Mindezen intézkedések eredményeként nincs tudomásunk arról, hogy bármelyik dolgozónk megfertőződött volna” – felelték lapunk kérdésére.

A BorsodChem-ben sincs tömeges tesztelés. Fotó: wikipedia A BorsodChem-ben sincs tömeges tesztelés. Fotó: wikipedia

Január második felétől napjainkig számos, munkavállalóink egészségének védelmére és a járványfertőzés elkerülésére szolgáló óvintézkedést – külföldi utazások felfüggesztése, otthoni munkavégzés bevezetése, napjainkig kötelező maszkviselés és távolságtartás előírása a telephelyen belül, munkába járás költségtérítésének megemelése a közösségi közlekedés mellőzésének ösztönzésére, nagyforgalmú és kockázatú zárt helyiségek belső és nemzetközi forgalomban közlekedő közúti szállítóeszközök rendszeres külső fertőtlenítése, stb. - tettünk.

Február végétől kezdve napjainkig számos alkalommal kaptak a munkatársak védőmaszkokat és fertőtlenítőszereket.

Lapunkat arról is tájékoztatták, hogy a járvány alatt is elkötelezetten segítik a helyi közösségeket, a veszélyhelyzet alatt két térségbeli kórházat is támogattak 20 millió forinttal, egészségügyi és szociális intézményeknek, környékbeli önkormányzatoknak 20 000 liter saját gyártású hypo fertőtlenítőszert adtak át, valamint kiemelt partnereiknek 130 000 db szájmaszkot adományoztak.

Tehát a sanghaji tőzsdén szereplő BorsodChem-nél sincs tömeges tesztelés, és sajnos arra sem kaptunk választ, hogy külföldi gyáraikban, különös tekintettel a súlyos helyzetben lévő Brazíliára vagy Olaszországra, történik-e PCR-tesztelés a dolgozók körében.