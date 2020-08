Bővül a pénzügyi ismeretek oktatása az új tanévben

A Pénziránytű Alapítvány is támogatja a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákversenyt, amelyre szeptember 30-áig jelentkezhetnek középiskolás diákok a regisztrációs felületen . A szervezők nem elitversenyt szeretnének, ezért a szakgimnáziumok, a technikumok, a szakközépiskolák és a szakképző iskolák tanulóira számítanak.

Újdonságként az idei tanévtől immár a 3. és 4. osztályos környezetismeret- és matematika munkafüzetek is tartalmazzák a kisiskolások számára érthető pénzügyi ismereteket . Az általános iskolás, 3-8. osztályos matematika- és környezetismeret munkafüzetekből összesen 220 ezer példányt rendeltek az iskolák a 2020/2021-es tanévre , így a kiadványok széles körben járulhatnak hozzá a diákok pénzügyi neveléséhez.

A tankönyvek és a példatárak a Magyar Nemzeti Bank támogatásának köszönhetően ingyenesek. Az Alapítvány fejlesztésének eredményeként a diákok immár az általános iskola 3. osztályától kezdve egészen érettségiig, minden évfolyamon találkozhatnak a mindennapi élethez szükséges gyakorlatias pénzügyi ismeretekkel. Az akkreditált tartalmakat a most induló tanévben több mint 430 ezer diák tanulhatja az általános és a középiskolákban.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!