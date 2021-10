Brüsszelt és a baloldalt ostorozta Orbán Viktor október 23-án is

A a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezésében indult Békemenet szombat délután befutott a Bajcsy-Zsilinszky utca és az Andrássy út kereszteződésébe, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából ünnepi beszédet tartott Orbán Viktor.

2006 októberével kezdett Orbán Viktor

Laptársunk, a Privátbankár.hu összefoglalója szerint a miniszterelnök beszéde elején a 2006. október 23-i eseményekre emlékeztetett, Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéből is idézett, az akkori kormányt a kommunisták új generációjának nevezte.

Ők szerinte hazugságok árán jutottak hatalomra, adócsökkentéssel szédítettek, aztán adókat emeltek, kórházi napidíjat, vizitdíjat vezettek be, egekbe emelték a rezsiárakat. Elvették a 13. havi nyugdíjat és eltörölték a családtámogatásokat. Összejátszva a nemzetközi bankvilággal, devizahitelek csapdájába csalták családok százezreit - sorolta.

Az országot kiárusították, mindent eladtak a külföldieknek, repteret, nemzeti energiacéget, közszolgáltatókat. Majd miután kifosztották, csődbe vitték az egész országot, és a "nyakunkra csatolták az IMF pórázát" - fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartott megemlékezésen az Erzsébet téren 2021. október 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd

"Amikor pedig felemeltük a szavunkat, könnygázzal, gumilövedékkel és lovasrohammal válaszoltak. Szemeket lövettek ki, védtelen nőket és idős embereket ütöttek gumibottal." Ezen a helyen, ahol most állunk, 15 évvel ezelőtt erőszak, vér és könny lepte el a budapesti utcákat. Történt mindez az '56-os forradalom 50. évfordulóján, a világ szeme láttára.

"Soha nem fogjuk elfelejteni nekik" - szögezte le Orbán Viktor.

Néhány gondolat 1956-nak is jutott

Most arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor mi, magyarok megmutattuk, kik is vagyunk valójában - jelentette ki Orbán Viktor. A nemzetek életében vannak pillanatok, amikor hirtelen mindenki úgy érzi, elég volt, nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig mentek.

"Dönteni kell, és a döntésünk megmutatja, kik is vagyunk valójában. Egy egész nemzetről derül ki, mit is ér. Hallgat vagy protestál, beletörődik vagy fellázad, félrenéz vagy felegyenesedik, elkullog vagy harcol" - mondta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: "mi, magyarok jól döntöttünk, protestáltunk, felegyenesedtünk, fellázadtunk és harcoltunk". Szabadság a rabsággal szemben, függetlenség a megszállás ellen, magyar hazafiak a kommunisták ellenében - folytatta a kormányfő, aki szerint arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor "mi, magyarok" megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, kik is vagyunk valójában.

Orbán Viktor szerint most nemzeti egység van

Orbán Viktor azután arról beszélt: szerinte évek kellettek jóvátenni a baloldal rombolását, de talpra állítottuk Magyarországot. A kormányfő kifejtette: "nagy kegyelem, hogy eközben a nemzeti egység végig fennmaradt, és munkások, mérnökök, földművesek, kis- és nagyvállalkozók, tudósok, tanárok, ápolók és orvosok összefogásával sikerült eltakarítani a romokat".

Közölte: egymillió új munkahelyet hoztak létre, "lerúgtuk magunkról a devizahiteleket", letörtük az adókat, és eljutottunk odáig, hogy jövőre a minimálbér is nagyobb lesz, mint az átlagbér volt a szocialisták idején. (A mostani helyzetről lásd korábbi cikkünket:)

Úgy folytatta, visszaszereztük a közműcégeket és másfélszeresére növeltük a nemzeti vagyont. Megadóztattuk a multikat, megvédtük a családokat, és egész Európában a legalacsonyabbra vágtuk vissza a rezsiköltségeket - sorolta. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország ma már elég erős ahhoz, hogy egyszerre becsülje meg az időseket és a fiatalokat. A 13. havi nyugdíjat visszaépítjük, jövőre nem kell adót fizetniük a munkából élő fiataloknak, a gyermeket nevelő családok pedig visszakapják az idén befizetett adójukat - mondta a miniszterelnök.

Csak egy baloldal van, és Gyuri bácsi

Csak egy baloldal van, akárhányféleképpen is maszkírozzák magukat - jelentette ki. Máté evangéliumából idézett: "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok! Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A jó fa jó gyümölcsöket, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöket terem."

Meglátása szerint a baloldal fáján csak baloldali politika nőhet, és csak egy baloldal van, akárhányféleképpen is maszkírozzák magukat. Hazugságokkal kezdik, erőszakkal folytatják, és csődöt hagynak hátra - tette hozzá.

Akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, "és valahol a nagy víz túlsó partján készülődik már Gyuri bácsi is".

A rezsi- és migránsügy után az LMBTQ-propagandát akarja legyőzni Orbán

Szerinte Brüsszel ma úgy beszél velünk és a lengyelekkel, mint az ellenséggel szokás. A kormányfő azt mondta, ideje volna, hogy Brüsszelben is megértsék: "velünk még a kommunisták se boldogultak".

"Mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, tüske a köröm alatt. Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül a Góliát. Mi vagyunk azok, akik '56-ban meglékelték a világkommunizmust és mi vagyunk azok, akik kiütötték az első téglát a berlini falból" - fogalmazott.

Kijelentette: most is álljuk a sarat és csak annyit mondunk, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És - folytatta - mivel három a magyar igazság, harmadszor is igazunk lesz a rezsi- és a migránsügy után.

Lesz népszavazás és a gyerekeinket is meg fogjuk védeni. "Magyarország lesz az első olyan ország Európában, ahol az iskola falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ-propagandát" - mondta Orbán Viktor.

Jöttünk, láttunk, újra győzni fogunk!

Orbán Viktor azt is mondta: "nekünk Magyarország az első, ezért kormányzásunkkal azok is jobban járnak, akik nem ránk szavaznak".

A miniszterelnök azt kérte az ünneplő emberektől: nézzenek a mellettük állóra, mert akkor láthatják, hogy rá számíthatnak. "Ő mindent meg fog tenni, hogy akár a legvastagabb falon is átmenjünk. Ez a mi erőnk, ez a mi hátországunk, és nincs annyi dollár vagy annyi euró a világon, ami ezt elvehetné tőlünk" - fogalmazott.

"Jöttünk, láttunk és újra győzni fogunk. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!" - zárta ünnepi beszédét Orbán Viktor.

Végül a színpadon egy kisebb kórussal elénekelte a Kossuth-nótát.