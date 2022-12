Bundát sejtenek az Állatkert igazgatói pozíciója körül

A párt fővárosi fővárosi frakcióvezetője, Szaniszló Sándor hétfőn közleményben szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának érvénytelenné nyilvánítására, és egy új pályázat kiírására - írja a Népszava.

A DK információi szerint azállatkert főigazgatói posztjának betöltésére kiírt pályázatra többen is jelentkeztek, közöttük nemzetközi szinten is elismert szakemberek, multinacionális cégnél tapasztalatot szerzett vezetők, illetve egy hasonló profilú vállalat korábbi vezetője is, ennek ellenére a mai bíráló bizottsági döntésre csak egy jelöltet hívtak meg - az Állatkert egyik kommunikációs munkavállalóját - , mindenki mást anélkül zártak ki, hogy lehetőséget kaptak volna a személyes bemutatkozásra.

A DK szerint nem tiszta az ügy. Fotó: Depositphotos

A fővárosi koalíció legnagyobb frakciójaként ezt elfogadhatatlannak tartják és a tisztességtelen feltételek miatt a DK képviselői nem támogatják a hátszéllel rendelkező jelölt személyét.

Bősz Anett főpolgármester-helyettes arra a kérdésre nem reagált, hogy Hanga Zoltán lenne-e az egyetlen bent maradt pályázó, de azt kifejtette, hogy a hétvégén zárult az állatkert főigazgatói pályázata, amelyre tudomása szerint hét jelentkező adta be a pályamunkáját.

"Ezek közül a Főpolgármesteri Hivatal őt is úgy tájékoztatta, hogy csak egyet találtak érvényesnek, holott a munkatársaimmal kifejezetten figyeltünk arra, hogy minél több jelöltet győzzünk meg az indulásról. Mindenkit igyekeztem biztatni, mondván, hogy amíg én leszek a főpolgármester-helyettes, nem lesz olyan, hogy egyvalakire rábökünk és kinevezzük pályázat ide vagy oda" - tette hozzá Bősz Anett.

A pályázatokat elbíráló neves szakembereket felvonultató bíráló bizottság a Népszava információi szerint hétfő kora délutáni ülésén többségi döntéssel januárra halasztotta a pályázatok elbírálását, időt hagyva magának a szombaton beérkezett dokumentációk tanulmányozására. Az időkérés indokoltnak látszik, hiszen a pályamunkák között akad 60 oldalas is. A bizottság tagjai az egyetlen érvényesnek nyilvánított jelentkező pályaműve mellett az érvénytelen pályázatokat is megtekinti.

A fentiek alapján az erre vonatkozó előterjesztést törölték a szerdai közgyűlés napirendi pontjai közül, így legkorábban jövő januárban nevezhetik ki a FÁNK új főigazgatóját.

A lap hozzáteszi: Persányi Miklós távozása óta valódi kormányos nélkül hányódik az állatkert hajója. Az állatkertet megújító, nagy szakmai sikereket elérő vezetője 2020. március 1-vel távozott posztáról. Lemondását megromlott egészségi állapotával indokolta, de a valódi ok a biodóm projekt bukása volt. Az őt követő megbízott igazgatók nem sokat tudtak érdemben hozzátenni az eseményekhez.