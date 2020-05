ifj. Chikán Attila a koronavírus pozitív hatásairól

Első ránézésre paradoxonnak tűnhet, hogy a környezetvédelmi szempontokat egy energiaszolgáltató tűzi a zászlajára, tesz meg annak vezetője mindent a hosszabb távon fenntartható működés érdekében. Ha azonban azt mondjuk, hogy ez a bizonyos cég egy megújuló energiákat szolgáltató társaság, az Alteo, annak vezetője pedig az a Chikán Attila, aki 2016 óta a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért(BCSDH) nevű szervezet elnöke, akkor már érthetőbb e törekvés.

A Piac&Profitban megjelent interjúból kiderül, hogyan is került az a bizonyos csizma az asztalra. Valamint azt is megtudhatjuk, hogy az elmúlt évek egyik legtrendibb kifejezése, a fenntarthatóság hogyan is értelmezhetőegy vállalat, különösen egy energiaszolgáltató cég esetében, s mi vihet rá egy profitorientált vállalkozást a fenntartható működésre.

A BCSDH elnökeként Chikán Attilát ugyanakkor arról is faggattuk, mennyire elégedett a hazai vállalatok fenntarthatóság iránti elkötelezettségével.

„A BCSDH kifejezetten az élen jár e törekvésben, nagyon sok olyan tagvállalatunk van, amely rengeteget tesz a klímavédelemért. Ezzel szemben sem a lakosság nagy részénél, sem sok kisebb-nagyobb vállalatnál még nem látszik elég elkötelezettség. Még mindig sokan szkeptikusak. Most ott tartunk, hogy egyre többen felismerik, nem mehet minden úgy, ahogy eddig volt, de ez egyelőre még sokakban inkább tagadást és elkeseredettséget vált ki, semmint konstruktivitást. Az majd csak később jöhet” – véli Chikán Attila.

