Csak öntik a milliárdokat a jegybankok a gazdaságba a koronavírus miatt

A legfontosabb jegybankok a héten ismét mozdulhatnak, és újabb gazdaságösztönző lépéseket jelenthetnek be a koronavírus-járvány romboló hatásainak ellensúlyozására. Sőt a japánok már egy brutális kötvényvásárlási programot el is indítottak.

Érdekes helyzet alakulhat ki, hiszen várhatóan úszni fog a világ a likviditásban. A vezető jegybankok eddig is számos intézkedést vezettek be, amelyek sora a gyenge makrogazdasági mutatók miatt folytatódni fog - ezt látva a tőzsdék az elmúlt hetekben már felfele vették az irányt. Reálgazdasági szinten viszont továbbra is romló számok jöhetnek, így az átlagemberek rövidtávon romló helyzettel kell, hogy szembesüljenek, míg a tehetősebbek vélhetőleg már javuló tendenciát tapasztalhatnak.

Az előttünk álló héten az amerikai, az euróövezeti és a japán jegybankok jelentenek be monetáris politikai döntést. A piacok masszív recesszióellenes intézkedéseket várnak a jegybankoktól, ennek a kívánalomnak a japánok már meg is feleltek, hiszen hajnalban a Bank of Japan rendkívüli intézkedést vezetett be, melynek keretében korlátlan mennyiségben hajlandó állampapírokat vásárolni. A lépés természetesen a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak leküzdése érdekében született.

A japán jegybank arról is határozott, hogy felgyorsítják a vállalati kötvények és egyéb értékpapírok vásárlását is. Tovább tart az ingyenpénz időszaka is, hiszen a Bank of Japan célja, hogy 10 éves lejáratú állampapírpiaci hozamszint továbbra is 0 százalék közelében legyen. Ami az idei évi kilátásokat illeti, más elemzőkkel összhangban a japán jegybank is recessziót vár, előrejelzésük szerint 4 százalékos lehet a gyengülés.

A várakozások szerint az Európai Központi Bank a márciusi 750 milliárd eurós programja után követheti az amerikai Fed és a japán központi bank lépéseit, és ők is korlátlan állampapírvásárlásra készülhetnek. A múlt heti gyenge amerikai makrogazdasági adatokat követően az amerikai jegybankon is nagyobb nyomás van, hogy újabb lépéseket tegyenek. Így szinte biztos, hogy a héten a Fed további könnyítésekről fog dönteni.