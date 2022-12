Csaknem 200 ezer háztartás kap szociális alapon tűzifát

A szociális tüzelőanyag program keretében 2374 településen mintegy 180-190 ezer rászoruló család kap a téli tüzelőjéhez segítséget – közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel. Azt írták, hogy ehhez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosít. A tűzifa több mint 50 százaléka már november végéig el is jutott az önkormányzatokhoz. Emellett a kormány országszerte hatósági árassá tette a tűzifát, hogy ezzel is segítse a lakosságot a rezsicsökkentésben.

A szociális tűzifa program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta az ötszörösére emelkedett. November végéig a program keretében az állami erdőgazdaságoktól 1956 önkormányzat igényelt tűzifát összesen 181 796 köbméter mennyiségben. Ennek legnagyobb része keménylombos, míg kisebb részben lágylombos faanyag. A legtöbb igény eddig a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar valamint Borsod-Abaúj megyékben gazdálkodó Nyírerdő Zrt.-hez és Északerdő Zrt.-hez érkezett – tudatta a tárca.

A pályázatok beadási határideje 2022. augusztus 31-e volt, az önkormányzatok a tüzelőanyagot legkésőbb 2023. február 15-éig oszthatják ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig március 31-éig történhet meg – ismertették.

Az elmúlt 12 évben az állami erdőgazdaságok több mint másfél millió köbméter, fenntartható módon kezelt erdőkből származó tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatoknak, hogy minden évben minél többen meleg otthonban tölthessék az ünnepeket és a téli időszakot – áll a közleményben.

(MTI)