Csökkent az új fertőzöttek száma, de alig nőtt az oltottaké

A beoltottak száma 6 405 472 fő, közülük 6 191 345 fő a második, 3 858 487 fő a harmadik, 281 150 fő már a negyedik oltását is felvette - közölte a koronavirus.gov.hu.

Az állami tájékoztató oldal szerint összesen közel 10 ezer mintavétel történt az elmúlt közlés óta, s most 2047 új fertőzöttet igazoltak, vagyis mintegy 20 százalékos a pozitivitási arány. Csökkenő a trend az elmúlt napok alapján. Ezzel a ma közölttel együtt a járvány kezdete óta összesen 1 890 953 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 24 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 048 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 776 617 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 68 288 főre csökkent.

Kórházakban 1449 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A mai napon oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon. Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.