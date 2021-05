Deloitte: élénk a magyarországi vállalatfelvásárlási piac

A könyvvizsgáló és tanácsadó cég csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a világban a tranzakciós aktivitást markánsan befolyásolta a pandémia, az év első két negyedévében már a 2008-as világválsághoz hasonlítható mélypontot idézett a helyzet. A piac azonban az év második felében korrigált, így az év egészében a 2017-es szintet teljesítette a tranzakciós érték tekintetében. 2021 első negyedéve ismét rekordot döntött: 2020 első negyedévéhez képest kétszeresére nőtt a tranzakciós összérték, de a 2019-es értéket is számottevően meghaladta.

Közép-kelet-európai régiós viszonylatban 2019-ben két évnyi csökkenő tendenciát követően rekordmennyiségű, 421 tranzakciót bonyolítottak le, amely 21 százalékos növekedést jelentett 2018-hoz képest. 2020-ban a tranzakciós aktivitás 20 százalékkal csökkent, a negyedik negyedében viszont már megközelítette a 2019-es negyedik negyedévit, 2021 első negyedévében pedig 6 százalékkal nőtt a tranzakciók száma az egy évvel korábbihoz képest.

A fogyasztói, a pénzügyi és az energia ágazat vezérelte magyarországi tranzakciós aktivitás 2020-ban is nőtt, 32 tranzakciót jegyeztek, míg 2019-ben 31-et. A közlemény szerint Csomor Csaba, a Deloitte magyarországi pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatóhelyettese kifejtette: a 2020-ban történt tranzakciók csupán töredékénél publikus a tranzakciós ár, ezek közül kiemelkedik a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, az MKB Bank és a Budapest Bank fúziója, ahol a tranzakció eredményeképp létrejövő Magyar Bankholding becsült konszolidált értéke 744 milliárd forint.

Az év másik meghatározó tranzakciója lett volna az Aegon biztosító érdekeltségének értékesítése a Vienna Insurance Group AG (VIG) számára 830 millió euróért, ez az ügylet azonban nem zárulhatott le, mert a magyar hatóságok nem járultak hozzá a vevő áprilisi tájékoztatása szerint. A pénzügyi szektor harmadik jelentős tranzakciója volt a Diófa Alapkezelő Zrt. 89,85 százalékos tulajdonrészének megvásárlása az Indotek Group által. A Deloitte mind a három tranzakcióban tanácsadóként működött közre - írták.

A közlemény 2020 további számottevő tranzakciójának nevezi a Waberer's International Nyrt. részvényei 24 százalékának megvásárlását az Indotek Csoport által a Mid Europa Partners-től, a Sága Zrt. felvásárlását a Master Good Kft. által, a Gallicoop Zrt. felvásárlását, valamint a BioTechUSA - Scitec Nutrition tranzakciót, amelynek következtében a Scitec Nutrition újra magyar tulajdonba került.

A Deloitte kiemeli, hogy a magyarországi M&A piacon az elmúlt 2 évben kifejezetten magas volt a belföldi tranzakciók részesedése, 2019-ben a tranzakciók 55 százaléka, míg 2020-ban 44 százaléka esetén magyar vállalat vásárolt fel egy másik hazai szereplőt. A hazai befektetők mellett számottevő a nyugat-európai befektetők érdeklődése is, míg a befektetők mintegy 9 százaléka érkezik az európai térségen kívülről.

A közlemény szerint a közép-kelet-európai régióban és Magyarországon is érzik a vállalatfelvásárlási piac élénkülését, így erős aktivitásra számítanak a következő időszakban is, nemcsak az intézményi szereplők, hanem a magántulajdonú vállalatok esetén is.