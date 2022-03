Demokratikus Koalíció: hazudik a Fidesz a 300 milliós uniós támogatásról

Szerinte az Európai Unió fejlesztési alapjaiból nekünk járó több ezer milliárdnyi támogatást azonban az ország továbbra sem kapja meg, mert az Orbán-kormány úgyis ellopná.

"Ezért fagyasztották be a hazánknak járó uniós forrásokat, azóta pedig semmilyen változás nem történt és nem is fog, amíg Orbán a miniszterelnök. Az a 300 millió euró, amivel a kormány most büszkélkedni próbál, nem Orbánnak és nem is Magyarországnak érkezik, hanem az ukrán menekülteknek, hogy segíthessünk a háború áldozatainak, akiknek élelmiszerre, gyógyszerre, szállásra van szükségük" - mondta Dobrev Klára.