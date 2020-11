Döntetlen lett a Tyson-Jones Jr. jótékonysági meccs

Döntetlennel zárult az 54 éves Mike Tyson és a nála három évvel fiatalabb Roy Jones Jr. magyar idő szerint vasárnap hajnali bemutató ökölvívó-mérkőzése Los Angelesben, az üres Staples Centerben.

A két veterán amerikai bokszlegenda nyolcmenetes (egy-egy felvonás kétperces volt) csatája után a háromfős zsűri nem hirdetett győztest.

A két korábbi nehézsúlyú világbajnok nem hivatalos összecsapása az MTI szerint kemény küzdelmet hozott, más beszámolók viszont arról szólnak, egyértelműen érezhető volt, hogy bemutató meccsről van szó, ahol a jótékonykodás a tét. Tehát egyik bokszoló sem adott bele mindent. Az MTI szerint Tyson, aki 15 évvel ezelőtt vívta legutóbbi hivatalos meccsét, fittebbnek tűnt és végig agresszíven támadta három éve még aktív riválisát, a vége azonban így is döntetlen lett.

Tökéletesen kezelte az előadást a boksztörténelem nagy legendája, Geroge Foreman, aki azt twittelte, hogy ez volt a legjobb bemutató meccs, amit valaha látott.

Best exhibition I have ever seen