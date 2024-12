Végleges döntést hozott a nyolcadik leggazdagabb magyar az Ikarus sorsáról

Széles Gábor a turizmusban is érdekelt, a napi.hu írta meg 2019-ben, hogy nemcsak Mészáros Lőrinc ötcsillagos szállodája kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program vissza nem térítendő pályázati forrásaiból támogatást, hanem Széles Gábor zalacsányi kastélyszállója is. Az SGHTHERMÁL Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft. nevű társasága 101 millió forintot kapott a zalacsányi Batthányi Kúria és kastélyszálló fejlesztésére. A zalai falu nem maradt ki a kormány Magyar Falu programjából sem, a kistelepülési üzletek támogatása néven futó pályázat egyik nyertese szintén Széles Gábor cége lett: 62 millió forint állami támogatást kapott egy kisboltra.

Ezekből a számokból is látszik, hogy Széles Gábor vagyonát nem az Ikarus táplálja. Inkább a 47 százalékos Videoton-tulajdonhányad ér neki sokat, valamint a Műszertechnika Holding, amely fémszerkezetek előállításával foglalkozik. Egyik leányvállalata pedig az Ajkai Elektronikai Gyártó és Szolgáltató Zrt., európai megrendelésekre dolgozik és szépen kúszik felfelé a forgalma: tavaly már 8,3 milliárd forintot értek el.

Így a csoport bevételei is több cégnél mutakoznak. Maga a az Ikarus Járműtechnika Kft. tavaly 800 millió forintos forgalmat és mindössze 11 millió forintos nyereséget hozott össze. Az Ikarus Electric pedig 620 millió forint bevételt kapart össze, amiből 6,7 millió forint profitot sikerült kipréselni. A legutóbbi hír az volt a vállalatról októberben, hogy újabb 20 darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezik a Volánbusz flottájába. Az Energiaügyi Minisztérium és a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával Balatonfüreden, Hajdúszoboszlón, Keszthelyen, Komáromban, Komlón és Tatán „zöldül” a helyi autóbusz-állomány.

A lényeg azonban az, hogy mi lesz a munkamegosztás a két cég között. Nos, ezt is lehet tudni. Az Ikarus Járműtechnika Kft.-t fogja megilletni minden jog és engedély, illetve fogja terhelni minden kötelezettség, ami a buszok gyártásával és kereskedelmével kapcsolatos. Míg az új cég megkapta a székesfehérvári üzem több mint két hektáros területét. Tehát egyszerűen külön cég foglalkozik a gyártással, míg a másikhoz az ingatlan tartozik.

A kiválásról már júniusban döntés született, de az SGMT Ingatlan Holdingot csak december 1-én jegyezték be. A tulajdonos változatlanul a Széles család maradt az SGH vagyonkezelőn keresztül, az ügyvezető pedig Benkócs Tamás, aki Széles Gábor veje. A Cégközlönyből kiderül, hogy az Ikarus Járműtechnika Kft. saját tőkéje mintegy 1,4 milliárd forint, a szétválás után ebből mintegy 410 millió forint marad nála, míg az SGMT Ingatlan Holding 980 millió forintot visz magával.

Méltatlanul kevés szó esik Széles Gáborról, holott A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2024-es összesítése szerint ő a nyolcadik leggazdagabb magyar 238 milliárd forintos becsült vagyonnal, valamint a kormánypárti Magyar Hírlap tulajdonosaként a NER egyik oszlopos támogatója. Nem mellesleg pedig a Széles család az Ikarus tulajdonosa. Az Opten adatbázisa szerint most éppen az történt, hogy az Ikarus Járműtechnika Kft.-ből kivált egy új cég, amely az SGMT Ingatlan Holding Kft. nevet kapta.

